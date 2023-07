Kajdi Csaba megint durván odapirított a celebeknek

Nálam is szoktak fizetett együttműködések futni. Olyankor mindig bekérik a számokat, amik kifelé nem látszanak, de jól megmutatják, hogy valójában mennyi embert ér el az adott influenszer. Én nem költöttem arra, hogy követőket vásároljak. Ez most is meglátszott, amikor Sanyika betegségéről beszéltem. Rengetegen írtak rám emiatt, nagyon aktív közösségem van. Szerintem ez az igazi érték, amikor valódi embereket érsz el a tartalmaiddal