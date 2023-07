Heti TOP5: Gregor Bernadett életéből eltűnt az intimitás a szülései után, Kulcsár Edina segítséget kért sorstársaitól

Gregor Bernadettnek négy házassága volt, ebből két apától két fiúgyermeket szült. Bár mindannyiszor úgy érezte, hogy a szerelemnek sosem lesz vége, a fiúk megszületése valamit alapjaiban változtatott meg benne.

Gregor Bernadett négyszer volt férjnél – Fotó: Tények Plusz – TV2

„A gyermekeim születése mindkét esetben a kapcsolat végét jelentette. A férj-feleség viszonyból apa-anya kötelék lett és ez nem összekovácsolta a kapcsolatokat, inkább szétválasztotta. Nagyon mély szeretetnek és elfogadásnak kell lennie ahhoz, hogy a tüzet meg lehessen őrizni. Sosem voltam képes arra, hogy maradjak, mert gyermekünk van. Egy ponton túl fizikai tüneteim lettek. Itt szorított, ott szorított” – mondta Joshi Barath rádióműsorában, a Rádió Bézsben.

Tündéri Stohl unoka

Stohl Luca május harmadikán hozta világra az első gyermekét, Rózát, aki Stohl András első unokája is egyben. A pici az egész család szeme fénye, akivel az édesanyja hosszú sétákat tesz nap mint nap. A kicsiről Luca egyre gyakrabban oszt meg fotókat, így tett a héten is. Szerette volna ugyanis megmutatni, hogy milyen boldogságot jelent a kis jövevény még azokban a percekben is, amikor csak alszik...

A Bódi család nevében csalnak ki pénzt

Bódi Guszti és Margó hozzá vannak szokva, hogy a híres emberek nevében – így az ő nevükben is – rendszeresen jelentkeznek csalók az interneten, de ami most történt velük, az túl megy minden határon! A csalók ugyanis most éppen pénzügyi tranzakciókat bonyolítanak Bódiék nevében, hatalmas anyagi kárt okozva ezzel a gyanútlan áldozatoknak.

Guszti és Margó tehetetlen a csalókkal szemben – Fotó: Bódi Guszti

Nagyon el vagyok keseredve, mert számtalanszor visszaéltek már a Bódi család nevével. Folyamatosan mennek még azok a csalások is, amikor pénzt ígérnek a gyanútlan embereknek, majd jól lehúzzák őket, szegények pedig rajtunk kérik számon. Most az újabb őrület, hogy egy fogyókúrás terméket reklámoznak az arcommal, ami teljesen kamu. Sosem adtam a nevemet ilyenhez, ráadásul nem is akarok fogyni már sehova. Mégis rengetegen bedőltek ennek is...

Nem számít a kor

Sharon Stone 65 éves, ami szinte hihetetlen, ha ránézünk a Hollywood-i színésznő legfrissebb fotójára. Az Elemi Ösztön sztárja szó szerint topformában van, ami azért is nagy szó, mert 2001-ben sztrókot kapott, amiből kínkeserves munkával épült fel, szinte teljesen. A színésznő bár fizikálisan rendbe jött, a karrierjének a betegség gyakorlatilag a végét jelentette... A friss fotóit látva azonban úgy tűnik, ezt egy cseppet sem bánja, hiszen nagyon jól érzi magát a bőrében, főleg a kedvenc hobbija, festés közben.

Segítséget kér

Kulcsár Edina hiába háromgyermekes édesanya, még nála is előfordul, hogy olyan problémával találkozik, amit nem képes egyedül megoldani, ezért segítséget kér a többi édesanyától:

Van, amit Kulcsár Edina sem tud megoldani egyedül – Fotó: Bors

Szülés utáni hajhullás. Kedves anyukák. Segítsetek. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy kinél miként alakult szülés után a hajának az állapota. Mindenkit érintett ez a probléma, a hajhullás? Ha igen, akkor szülés után mikor vettétek észre, hogy hullik a hajatok, illetve milyen mértékben volt ez jelen? Én az első 2 szülésem után sajnos nagyon is érintett voltam ebben a kérdésben, viszont most tudatos hajápolóként próbáltam megelőzni ezt a kellemetlenséget. Igyekeztem időben elkezdeni egy remek terméket, ami hajhullásra van kifejlesztve, ráadásul még organikus is, és eddig minden a legnagyobb rendben, viszont nem emlékszem, hogy a korábbi szüléseim után mikor kezdődött nálam a hajhullás. Ezért is vagyok kíváncsi mások tapasztalatára, ami talán más anyukatársainknak is hasznos információ lehet. Előre is köszönöm!