Válaszolt a szakértő! Kiderült, mit csináltatott meg magán Tóth Andi - Videó

Az biztos, hogy Tóth Andi szinte semmit sem csinálhat anélkül, hogy azt ne figyeljék árgus szemekkel a rosszakarói, akik ha másba nem tudnak, akkor az énekesnő külsejébe kötnek bele. Ezúttal azzal vádolták meg, hogy szépsége nem természetes, azaz biztosan plasztikáztatott...

Nos, most egyenesen egy szakértőtől érkezett a válasz.

Fotó: Markovics Gábor

Kés alá feküdt Tóth Andi vagy sem?

Kés alá feküdt?

A TikTokon feltűnt egy szakember, aki Andi fiatalkori és egy újabb fotóját hasonlította össze. A cél nem más volt, minthogy kiderüljön, valóban volt-e szépészeti beavatkozása a csinos hírességnek.

„Az első képen egy fiatalkori fotón láthatjátok Andit. Életkori sajátosság, hogy gömbölyded az arc, általában ez mindenkinek ilyen 14-16 éves korában. Andi nagyon sokat veszített azóta a testsúlyából, és rengeteget izmosodott, ez okozta az arcán a változást, amire sokan azt hiszik, hogy plasztikáztatott vagy esztétikai kezeléseket vett igénybe. Ez viszont nem így van, mindössze az életmód váltásának köszönhető” – kezdte videójában a szakértő, aki arra a kérdésre is választ adott a Ripostnak, hogy mi a helyzet az énekesnő orrával. Megműtötték vagy sem?

„Nagyon sokan megvádolták orrplasztikával is. Megértem, hogy vannak, akik ezt gondolják, azonban ez sem igaz! Szerintem nem csináltatta meg az orrát, viszont megtévesztő lehet, hogy rengeteget fotózzák, nagyon sok sminket kap, amivel bárhogy lehet formálni az arcunkat. Ha viszont megnézzük azokat a képeit, amin nincs kisminkelve, akkor ott látszik, hogy ugyanolyan formájú az orra, csak egy picit kisebb. Ez is annak köszönhető, hogy rengeteget fogyott” – tette hozzá, majd rátért arra is: mi az, amit valójában megcsináltatott a külsején Andi.

Nem volt elégedett a mosolyával

Andi tavaly beszélt először arról, hogy egy valami nagyon zavarja a külsején, és az nem más, mint a fogsora. Mivel imád mosolyogni és nevetni, rendszeresen szembesült a számára tökéletlennek tűnő alsó fogaival, ezért a láthatatlan fogszabályozás mellett döntött. Ezt erősítette meg a szakértő is...

Amit valóban megcsináltatott, de szerintem ezt fel is vállalta, hogy láthatatlan fogszabályzót hord. Mindezt annak érdekében, hogy egységesebb és szebb legyen a fogsora

– tette hozzá a hölgy, akinek a videója eljutott Andihoz is, az énekesnő pedig az Instagram-sztorijában hálálkodott érte.