"Többet sírok" - kórházba került Kása András kisfia, ilyen állapotban van most

Rémisztő fotót tett közzé Kása András! Az Exatlon Hungary egykori sztárja egy kórházból jelentkezett be, ahová kisfiával kellett rohanniuk. A felvételen az látszik, hogy a kis Bandit infúzióra kötötték, ugyanis egy vírusos betegség megtámadta a szervezetét.

Kása András kisfia kórházba került

Nincs tehát könnyű helyzetben András, hiszen már az elmúlt hónapokat is megsínylette második unokája miatt. Sőt, az is kiderült nemrég, hogy az anyósánál rákot diagnosztizáltak, így most érte aggódik a család. Mint mondta, kedvese hordja őt kezelésre, és nagyon bizakodóak az állapotát tekintve, a minap viszont Bandikáért kellett izgulniuk. Ám szerencsére az ijedtség nagyobb volt, mint a baj...

Bandesz egy igazi hős. Le akarta nyomni egy vírus, de ő keményen ellenáll

- számolt be a közösségi oldalán Kása, aki egyúttal mindenkit megnyugtatott kisfia hogylétéről, s továbbította a számtalan kedves üzenetet is neki.

Unokáját hónapokig kórházban kezelték

Az Exatlon sztárjának unokájával minden megtörtént, ami egy koraszülöttel megtörténhet. A kis Olivér a hatodik hónapra született meg, s élet-halál közt lebegett: először leállt a veséje, majd összeomlott a tüdeje, vérmérgezést kapott, majd át kellett esnie egy szemműtéten és egy úgynevezett shuntot kellett a fején, a bőre alá beépíteni, hogy elvezesse a felesleges agyvizet. A csöppség azonban a nagyfaterra ütött, ugyanolyan kőkemény harcos, és remélhetőleg az utolsó műtéten is átesett.

Szerencsére nagyon jól van Oli, állandóan mosolyog, mint én, csak abban különbözünk a párom szerint, hogy én többet sírok. Az orvosok szerint olyan jól fejlődik az unokám, hogy nem kell élete végéig a shuntnek benne lennie a fejében. Én ezen is sírok, én ilyen vagyok, könnyen elérzékenyülök, de egyszerűen hálás vagyok a családomért, a szerelmemért, azért, amim van

- mondta korábban örömködve Kása.