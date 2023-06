Szögeczki Ági 10 kilót fogyott – Készen áll a szerelemre

A Való Világ egykori szereplője, Szögeczki Ági a kitartásának köszönhetően szabadult meg a súlyfeleslegétől. Ez már önmagában is irigylésre méltó teljesítmény. A 48 éves csinos anyuka remekül érzi magát a bőrében, annyira, hogy bikinire vetkőzött és megmutatta tökéletes alakját, amire az elmúlt húsz évben nem volt példa.

Ági húsz év után és tíz kilóval könnyebben állt kamera elé

Fotó: Saját

Nem számít a kor

Ahogy Ági mondja, nem azért vállalta a fotózást, hogy mutogassa magát, hanem hogy bebizonyítsa: nem számít a kor. Nemrég ezért életmódváltásba kezdett, egészségesen étkezik, hetente többször mozog, egy prebiotikumot tartalmazó étrendkiegészítőnek köszönhetően pedig a fogyáson kívül a mindennapjait megkeserítő puffadást is sikerült kiiktatnia. Ma pedig tíz kilóval könnyebben és sokkal elégedettebben mesélt arról, hogyan érezte magát a kamera előtt.

Nem azért vágtam bele ebbe az életmódváltásba és fogyókúrába, mert 20 éves szeretnék lenni és mert újra xs-es ruhákat szeretnék hordani. Én abszolút elfogadom, hogy telik az idő, és a korral mindannyian változunk

– magyarázta Ági és leszögezte, semmilyen szépészeti beavatkozással nem szándékozik késleltetni az öregedés jeleit, megbarátkozott az idő múlásával.

Ági ma már bikiniben is magabiztosan áll kamera elé

Fotó: Saját

Nincs botoxom, nincs hialuronom, nincs felvarrásom, el tudom fogadni és együtt is tudok élni azzal a ténnyel, hogy mindannyian öregszünk. Nekem magammal volt problémám és azzal a plusz 10 kilóval, ami úgy jött fel rám, hogy észre se vettem.

Jöhet a szerelem!

A 10 éves kisfiát egyedül nevelő édesanya, s azt is elárulta, nyitott-e már a szerelemre. Eltökélte, hogy tartja a súlyát, hiszen elégedettebb és magabiztosabb, most pedig már arra is készen áll, hogy ismerkedjen.

Nem mondom, hogy mindenáron párt akarok találni, ez nem is volt célom. De látok magam körül olyan embereket, akik tényleg megtalálták a társukat, és ha őszinte akarok lenni, erre én is vágyom

– vallotta be az egykori valóságshow-szereplő és hozzátette, a férfiaknak, akik ismerkedni szeretnének el kell fogadniuk, hogy számára mindig elsődleges helyen fog állni a kisfia.