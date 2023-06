Szabó Zsófi bikinire vetkőzött – Videó

A magyar műsorvezető bomba formában van. Amiért sokat is tesz, hiszen hobbija lett a futás. Szépségének köszönhetően pedig az egyik legnagyobb fehérnemű márka kérte fel egy fotósorozatra a legújabb kollekció kapcsán.

Szabó Zsófi / Fotó: Szabolcs László

Szabó Zsófi el is vállalta a felkérést, amit nem is akár hol, hanem egy gyönyörű tengerparton került sor. Zsófi vörös bikiniben egy szikla tetején állva, maga mögött a csapdosó hullámokkal alkotott egy igazán felejthetetlen összképet. A pár másodperces videót aztán Instagram-oldalán is közzétette férfi rajongói legnagyobb örömére.

Szabó Zsófi szexi bikinis videóját ide kattintva tekintheted meg.

Csodálatos vagy

– írta az egyik rajongója.

Gyönyörű vagy Zsófi

- tette hozzá egy másik.