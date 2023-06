Sokkoló videót rögzítettek: káromkodva ordítozik az RTL botrányhőse

Botrányos felvételek keringenek az interneten Manuelről! A 22 éves rapper az egyik fellépése alkalmával nem tudott uralkodni magán, s káromkodva esett neki az egyik rajongójának. Nem ez azonban az első eset, hogy a tinisztár balhés ügybe keveredett. 2017-ben ugyanis meglopott egy állatmenhelyet, nem sokkal később pedig egy utcai verekedésbe is belekeveredett. Ha ez még nem volna elég, Manuel azt is beismerte, hogy sokáig rossz társaságban volt, ezért lopott és füvezett annak idején... De mi történt most?

Nekiestek a rajongók Manuelnek, aki az egyik koncertjén őrjöngött a közönséggel – Fotó: Nagy Zoltán

A rapperre állítólag egy balatonlellei fellépése alkalmával a közönség sorai között valaki rágrimaszolt, ő pedig ezt nem vette jó néven. Olyannyira nem, hogy magából kikelve, középső ujját felmutatva káromkodott a színpadon.

A f*sszopó k*rva anyádat, te h*lye gyerek

– hangzik el Manuel szájából, ami óriási felháborodást váltott ki a rajongók körében...

