Nagy Ervin: „Pityergésre hajlamos ember vagyok”

Fantasztikus időszakon van túl Nagy Ervin, aki sikert sikerre halmoz nemcsak a szakmai életében, de a magánéletében is. A színész nem is tagadja, mennyire élvezi a mostani periódust.

Borbély Alexandra és férje, Nagy Ervin – Fotó: YouTube

„Életem egyik legnyugodtabb, legideálisabb időszaka ez. Egyrészt büszke vagyok, hogy a Király című sorozattal egy ilyen szintű munkát tudtunk letenni. Nem lemásoltunk valami nemzetközit, hanem létrehoztunk valami eredetit, ami nemzeti, de nem rózsaszín ködben állít emléket” – mondta a 95.8 Sláger FM-en Nagy Ervin, aki a magánéletével is rendkívül elégedett.

„Sokat szoktunk ezzel viccelődni, hogy olyan vagyok, mint a mesében a király, akinek három lánya van. Az ikreim is csodálatos kislányok, egész éjszaka alszanak, a hónom alatt kelnek reggel, mosolyognak és az, hogy még egyszer apa lehettem, az fantasztikus élmény. Ez az a dolog, amit nem lehet megunni! Rajongok az első kislányomért és az ikrekért is” – áradozott a színész, aki sosem rejti véka alá az érzéseit.

„Megbecsülöm ezeket a pillanatokat, ahogy az ember halad előre a korral egyre inkább megtanul benne lenne a pillanatban. Ez az a készség, amit idővel egyre jobban el tudunk sajátítani, megélni az adottat. Az első gyermekemnél is így volt ez, most is ünneplem ezeket a szép perceket, amiket megélünk” – árulta el Nagy Ervin.

„Színészként az élet, amit ad nekem, azokat hajlandó vagyok mélyebbre tenni. Pityergésre hajlamos ember vagyok. Néha nincs átfedés a civil élet érzékenysége és a szakmai érzékenységünk között. Nem tükörképei egymásnak, vannak, akik előrébb valónak tartják a szakmai életüket. Én a civil életem eseményeit ugyanolyan becsben tartom, mint hogy premierem lesz. Nem szívesen engedem ezt el, hiszen az igazi stabilitást az adja, hogy az ember biztos helyen feküdjön le és keljen fel és legyen érzelmi stabilitása. Ha kell, ki is hasítom a szakmai életemből azt az időt, ami ahhoz kell, hogy a civil életemben jól érezzem magam” – mondta a Sláger Kult műsorvezetőjének, S. Miller Andrásnak Nagy Ervin.

