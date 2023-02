Soha nem hallott részleteket árult el Borbély Alexandra ikreinek születéséről

Ahogy arról a Metropol is beszámolt, tavaly októberben megszülettek Nagy Ervin és Borbély Alexandra ikerlányai, akik a Franciska és az Elza nevet kapták.

Borbély Alexandra és férje, Nagy Ervin – Fotó: YouTube

A színésznő és férje azóta se mutatott meg sokat a gyerkőcökből, hiszen ezzel is óvni próbálják őket, most azonban Alexandra az Instagram-oldalán új részleteket árult el a szülés körülményeiről. A népszerű színésznő egy kérdezz-feleleket tartott a követőinek, melyből többek között az is kiderült, hogy a babái a vártnál korábban érkeztek, ezért egy hónapig bent kellett velük maradnia a kórházban.

Szerencsés vagyok. Habár korábban jöttek a lányok, elfogadtam, hogy így kellett lennie, örülök, hogy ők döntöttek, mikor jönnek. Az pedig, hogy a kórházban kellett maradni még egy hónapig, valójában segített. A csecsemősnővérek megtanítottak mindenre, amitől otthon lehet, hogy kétségbeestem volna

– írta 24 órán át elérhető történetében Borbély, aki még azt is elárulta, hogy szeretné majd szlovák nyelven is tanítani a kislányait, valamint azt is meglebegtette, hogy egyszer megmutatják majd a kislányaik arcát is.