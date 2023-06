Mi történt? Teljesen eltorzult a magyarok kedvenc sztárjának arca - Fotó!

Döbbenetes fotó került elő Gabriela Spanicról, aki azóta imádja magyarokat, hogy részt vett a TV2-n látható Dancing with the Stars-ban, és egészen a döntőig menetelt Andrei Mangra partnereként, annak ellenére, hogy szereplését egy tragikus hír is beárnyékolta.

Teljesen megváltozott Gabriela Spanic arca (Fotó: Máté Krisztián)

A Paula és Paulina egykori sztárja a műsor második évadában zsűritagként tért vissza, nem sokkal azután, hogy az ikertestvérét, Danilelát meg akarták gyilkolni Mexikóvárosban.

„Danielának nagyon viharos válása volt. Épp az ügyészségen járt, hogy az exférjét feljelentse, a férfi ugyanis nem teljesítette a feltételeket, amikben megállapodtak. Jobb körülményeket akart teremteni magának, mert a ház, amiben lakik, gyakorlatilag szétesik. Épp odaért az ügyészségre, hogy megtegye a feljelentést, amikor megtámadták. Milyen érdekes, hogy a sofőr, akit egyébként az exférje bérelt fel, nem segített neki. Sőt, elhajtott a helyszínről” – mesélte felháborodottan a telenovellák sztárja.

Bár Gabrielának a Dancing with the Stars során rengetegszer volt alkalma átalakulni, úgy tűnik, ez nem volt neki elég. Nemrég ugyanis egy sokkoló képet tett közzé a Facebookon, amiből egyértelműen kiderül, hogy feltöltette a száját, sőt, más szépészeti dolgok miatt is ellátogatott egy vélhetően nívós klinikára.

Gaby mindemellett a haját is levágatta, ám tény és való, hogy teljesen máshogy néz ki, mint a sikersorozat idején.

A változás természetesen a rajongókat is megdöbbentette, a színésznő magyar követői közül akad olyan, aki rá sem ismert a telenovellák venezuelai sztárjára. A kommentek csak úgy záporoztak a friss fotóhoz, sokan nem értik, egy szép nőnek miért kell ennyire eltorzítania a külsejét.

Neked mi a véleményed Gabriela Spanic új külsejéről?