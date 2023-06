Megtörte a csendet Tóth Gabi: Majkával való viszonyáról vallott

Már gőzerővel folynak a Sztárban sztár leszek! új évadának a meghallgatásai, amelyet hamarosan a nézők is láthatnak. Természetesen idén is Tóth Gabi, Köllő Babett, Majka és Pápai Joci négyese alkotja majd a zsűrit, melynek kapcsán Tóth Gabi érdekes információt árult el.

Tóth Gabi úgy érzi, már egy családdá forrtak a zsűritársaival Fotó: Máté Krisztián

Akik figyelemmel kísérték a korábbi évadokat, azok jól tudják, hogy az énekesnő és Majka többször is összeakasztották a bajszukat, az édesanya azonban most már úgy érzi, hogy kollégáival szinte egy családot alkotnak, így szerinte már a rapperrel is nehezebb lesz összeveszniük.

A mi négyesünk egy olyan erős négyes, ami szerintem ritka egy tévéműsorban, amikor valahol ennyire emelkedetten tudjuk egymásnak dobálni a labdákat mind humorban, vagy bármilyen helyzetben, ami kialakul

– magyarázta a TV2 stábjának.

Tóth Gabi a versenyzőkkel kapcsolatban pedig elmondta, hogy idén először úgy döntött, nem tűz ki maga elé konkrét elvárásokat, és olyan előadókat igyekszik majd elhappolni a többiek elől, akik valamivel megfogják őt.