Meglepő dolgot árult el Esztergályos Cecília a férjéről – Videó!

Esztergályos Cecília hatodik férjében lelt rá az igazi társra: Fonyódi Péterrel 39 éve él együtt, de még így is mindenből kettőt tartanak.

Általában mindenből kettő van, és mindenki a sajátját használja. Az összeismerkedésünktől kezdve mindenből mindig kettő volt. Ez elveszi a vita lehetőségét

– indokolta a meglepő információt a férj.

És még így is van vita

– tette hozzá viccesen a Kossuth-díjas színművésznő, akit solymári erdőszéli otthonában keresett fel a Mokka riportere.

A páros a Thalia Színházban ismerkedett meg egy bemutatón, ahol első látásra egymásba szerettek. Az együtt töltött négy évtizedről is beszéltek a rendhagyó interjúban. Itt most te is megnézheted, mi a titka egy ilyen hosszú jó házasságnak.