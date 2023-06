Majka, BWS, Metzker Viktória és a Csávók is érkeznek hétvégén Siófokra

Nemcsak a nyár robbant be ezen a héten, péntektől ugyanis Metzker Viktória, a Plázs Aréna rezidens háziasszonya ismét elfoglalja méltó helyét a dj pult mögött, hogy innentől kezdve minden pénteken barátaival táncoltasson meg mindenkit a nyár fővárosában. A Plázs Arénában extra látványvilággal és megannyi meglepetéssel várják a partyfanokat! A szezonnyitó is egyből egy megabulinak ígérkezik: a Nagyszínpadon a BSW ad koncertet, akik előtt Lmen Prala melegít, este 10-től pedig berúgjuk a nyári szezont egy hamisítatlan Metzker Viktória & Friends bulival, ahol az ezúttal Rico x Miss Mood, valamint szokás szerint Koósz Milán ugrik be vendégként. A BSW ráadásul a hét elején dobott ki egy új dalt is Metzker Viktóriával közösen, így nem lepődnénk meg, ha a „Régi szélből” is kapnánk ízelítőt pénteken. Mindenesetre hallgassunk a srácokra, akik új dalukban azt mondják: „42 fokban gurulunk le „fokra”.

Fotó: Máté Krisztián



Pénteken rajtol a szezon második Bahart x Plázs Boat partyja is, a fedélzeten Peter Makto és Gregory S navigál, kikötés után pedig a Plázs Clubban folytatódik az after, ahol Justrice és Davko is csatlakozik Peter Makto és Gregory S mellé a dj pultba.



Szombaton Majkáé lesz a terep és nem tévedünk nagyot, ha azt mondjuk, az este végére mindenki táncol majd. A koncertje után pedig jönnek a Csávók! A csapat teljesen különböző srácokból áll, akiket az élet összesodort és a közös bulizásokból barátság lett, majd összeálltak és most a legbolondabb gangként együtt uralják a social médiát és a klubokat is. A Csávók – azaz Joerjunior, DJ Lennard, Felus, Ciggi, Jauri, Koósz Milán és Pumped Gabo – mellett garantált a hajnalig tartó bulizás. Mindeközben a Music teraszon ezúttal is tombol majd a Wannabe Beach.