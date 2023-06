Jack Sparrow is rajongó lett a Budapest Comic Conon – Fotók!

„A Tündérkertben nem egy 60 éves, nagyszakállú, megfontolt, öreg politikus körül zajlanak az események, hanem itt van egy fiatal ember, a 24 éves fejedelem, Báthory Gábor, aki szép, fékezhetetlen, szereti a bort és szereti a nőket. Ő korának a rocksztárja, egy impulzív, kiszámíthatatlan, elképesztően szeszélyes hős. Ott van mellette Bethlen Gábor, aki olyan mestere, mint Obi-Wan Kenobi volt Luke-nak, és ott van Báthory Erzsébet, akiről azt tartották, hogy boszorkány. De vajon tényleg boszorkány volt? Van még a sztoriban rengeteg gyönyörű nő, befolyásos szeretők, okos feleségek, és persze számos államférfi, akik valamennyien létező történelmi karakterek” – mutatta be Madarász Isti rendező a Móricz-műből készült filmsorozat hőseit a Comic Conon, ahol megtelt a nézőtér a Tündérkert kerekasztal-beszélgetésére.

Forrás: Megafilm

Meddig látjuk a kaszkadőrt és mikor látjuk a színészt?

Helmeczy Dorottya, a film producere arról mesélt, hogy a rengeteg izgalmas karakter mellett fondorlatos cselszövések követik egymást a történetben. „Bár végig nem lehet pontosan tudni, hogy ki marad állva és ki marad élve, nagyon ügyeltünk arra, hogy követhető legyen a történet. A jó filmnek két alappillére van: a sztori és azok a karakterek, akiknek a sorsa érdekli a nézőt. Kellenek az ismert arcok, de fontos, hogy legyen a filmnek felfedezett sztárja. Ő Katona Péter Dániel, aki nem eljátszotta, hanem átalakult Báthory Gáborrá. És persze ott vannak a sorozatban a zseniális erdélyi színészeink is, akik nagyon brutális karaktereket hoznak. 72 színész, több száz statiszta és kaszkadőr dolgozott a produkcióban, de a stáb 1500-2000 emberből áll. 100 napig forgattunk, 4 év volt az előkészület és egy éve zajlanak az utómunkálatok. Egy ekkora filmes munkában sok olyan kulisszatitok van, amiről nézőként nem lehet tudni, hogyan van megkomponálva. Vajon meddig látjuk a kaszkadőrt és mikor látjuk a színészt? Mit látott a kamera és hol kezdődik a CGI? És persze ott vannak a buja szexjelenetek is, hiszen abban a korban játszódik a történet, amikor egy házasság elhálása politikai ügy volt” – sorolta a producer.

Ilyen egy XVII. századi gyilkológép

„Az intim jelenetek koreográfiáit intimitás koordinátorral gyakorolták be a színészek, aki arra is figyelt, hogy senki ne érezze kiszolgáltatottnak magát” – árulta el a rendező.

A kalandfilmsorozat két izgalmas szereplője is bemutatkozott a vasárnapi kerekasztal-beszélgetésen: Dobos Evelin Palotsai Annát, Lukács Dániel pedig Kamuthy Farkast játssza a történetben. Utóbbit Horváth András Dezső forgatókönyvíró a beszélgetés során egyetlen szóval jellemezte: „gyilkológép”.

„Mi más is lehetne egy hűséges testőr?” – tette fel a kérdést Horváth András Dezső, aki arról is mesélt, hogy amikor meglátta Dobos Evelint a forgatáson a fiatal fejedelemasszony jelmezében, úgy érezte, életre kelt a hősnője. „A fejemben pontosan így képzeltem el” – mondta.

„Egy színész számára a kosztümös szerep mindig érdekes feladat. Én ebben a forgatási időszakban úgy éreztem magam, mintha minden nap jelmezbálba mentem volna” – árulta el Dobos Evelin, Lukács Dániel pedig arról beszélt, hogy a férfi színészek jeleneteiben a kaszkadőr akciók és a nyeregben töltött idő nagy hangsúlyt kapott a forgatások alatt. „Szinte hozzá nőttem a lovamhoz” – jegyezte meg nevetve.

Fotó: Megafilm

A tündérek is megtalálták a Tündérkert standját

A Budapest Comic Con színes kavalkádjában a Tündérkert standjához folyamatosan érkeztek az érdeklődők, akik egy izgalmas kvíz kitöltésével számos ajándékot nyerhettek. A tündéreknek és manga lányoknak öltözött cosplayerek, Darth Vader és a Macskanő is örömmel pózolt a Tündérkert alkotóival és színészeivel a fotóablakban, sőt, még A Karib-tenger kalózai is kértek egy csoportképet. Jack Sparrow karaktere meg is jegyezte: „úgy látom, izgalmas fazonok lesznek a Tündérkertben!”