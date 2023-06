Farkasházi Réka: Én azt mutatom meg, ami van

A közösségi média felhasználói az utóbbi években alapvetően két táborra szakadtak. Vannak, akik szeretnék fenntartani azt a látszatot, hogy az életük maga a tökély, a megjelenésük pedig a nap 24 órájában kifogástalan. Ezt persze csak filterekkel és különböző trükkökkel képesek elérni, amiket néha annyira túlzásba visznek, hogy a való életben szinte már nem is lehet felismerni őket. Ez a hozzáállás negatív értelemben befolyásolja a fiatalok önképét, egyre több az önbizalomhiányos tini, akik smink nélkül már ki sem lépnek az utcára. Nem úgy, mint Farkasházi Réka.

Fotó: Youtube

Szerencsére van egy másik tábor is, akik nem félnek megmutatni a valódi arcukat még akkor sem, ha netán nincsenek a legjobb formájukban, vagy az évek múlása és a sok mosoly ráncokat rajzolt az arcukra. Farkasházi Réka az utóbbi csoportot erősíti, bátran mutatta meg az ébredés utáni tükörképét. Valahol szomorú, hogy azt kell írnunk, ehhez bátorság kell, hiszen a bőr éretté válása az élet egy teljesen természetes folyamata.

„Az Instagramon tapasztalható jelenség egy csapda és nagyon kártékony főleg a fiatal nők számára, akik azt gondolják, hogy amit látnak, az a valóság. Egy középkorú nőnek is nagyon frusztráló, amikor azt látja, hogy az összes többi vele egykorú társa nem öregszik és mindene tökéletes. Szerintem ez nagyon ártalmas” - magyarázta Réka és hozzátette, azok a nők, akik kizárólag filterekkel szerkesztett fotókat osztanak meg magukról, nem csak az őket követő embereknek, hanem saját maguknak is ártanak.

A tükörben nincsen filter, amit reggel látnak benne, az a valóság, ami óriási frusztráció lehet a mindennapokban. Ha tehetem, azt mutatom meg, ami van.

Elárulta, kés alá feküdne-e

Egyre többen teszik le a voksukat a szépészeti beavatkozások adta lehetőségek mellett. Vannak, akik plasztikai sebész segítségét veszik igénybe, míg mások kevésbé drasztikus megoldásokat választanak. Réka elárulta, hogy idővel alávetné-e magát valamilyen eljárásnak.

„A szépészeti beavatkozásoknak vannak sokkal szelídebb formái is, minthogy az ember átszabatja az arcát. A természetesség híve vagyok, de én is hangsúlyt fektetek arra, hogy megőrizzem a bőröm állapotát. Én is szoktam sminkelni, amikor tévéműsorba megyek vagy a fellépések alkalmával, mert minden nő szeretne szebbnek látszani. Azt sem ítélem el, aki kés alá fekszik, ha attól jobban érzi magát a bőrében. Azt, hogy igénybe veszek-e ilyen jellegű beavatkozást még nem tudom megmondani, egyelőre úgy gondolom, hogy nem, de ezt majd az idő dönti el” - mondta Réka és azzal zárta a gondolatait, szerinte is az a legszebb, amikor egy nő képes úgymond szépen megöregedni.