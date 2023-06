Hosszú hónapok óta nem lehetett hallani Pintér Tiborról, aki pedig korábban mindent megtett, hogy róla szóljanak a hírek. De most újra hírt adott magáról, a színész brutális átalakuláson ment át az elmúlt időszakban. A 49 éves Tenya kőkemény életmódváltásba kezdett, ledobott 22 kilót. Saját bevallása szerint ilyen szálkásan nem érzi a korát, sőt, fiatalabbnak érzi magát.

A kék inges új fotókon szembetűnő a változás Fotó: Facebook

Durva dolgot állítanak a rajongók Pintér Tiborról

Pintér Tibor, mint a legtöbb színész, végtelenül hiú. Így utálja az öregedést, nem is csinál belőle titkot, hogy mindent megtesz azért, hogy fiatal maradjon. Eltűnésének is ez az oka, az utóbbi hónapokban ugyanis arra koncentrált, teste átalakuljon. Ez a terve sikerült is, hiszen ledobott 22 kilót a magyar Jason Momoának is keresztelt Tenya.

De nem is ez tűnt fel igazából a követőknek. Az egyik bulvárral foglalkozó Facebook csoportban azt írják, gyanús, hogy feltöltötte a száját, állát, arccsontját. A kommentekből szemezgettünk:

"A fülén látszik azért, hogy nem 20 éves már.. Tudjuk már elfogadni a kort bakker"

"Amikor azt hiszed, annyira jól nézel ki, hogy el kell magad csúfitani, hogy valahogy elviselhető legyen a látvány a köznép számára..."

"Mindenki azt csinál magával amit akar. Ha van rá pénze és ő ezt akarta, hát csinálja, nem mind1 nektek?"

"Egészségére. Ugyanúgy joga van megcsináltatni a fejét mint egy nőnek. Nincs megadva, hogy csak nők mehetnek botoxra"

Korábban már plasztikáztatott

Egy 2018-as cikkben bevallotta, hogy volt, amit már megcsináltatott. Akkor a homlokát töltötték fel és azt sem titkolta, később komolyabb szépészeti beavatkozásnak is szívesen aláveti magát.