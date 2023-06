„Attól, hogy anya vagy még elérheted, amit szeretnél” – Szögeczki Ági komoly átalakuláson ment át – Videó

Tükörbe nézett és azt mondta: ez így nem mehet tovább! Szögeczki Áginak elege lett, nagyon zavarták már a pluszkilói, ami miatt migrénnel is küzdött. Most túl a 40-en elhatározta, hogy változtat és véget vetett az esti nassolásnak. Ennek pedig meg is lett az eredménye, ugyanis 10 kilótól sikerült megszabadulnia.

Ágit kisfia is végig támogatta a fogyásban – Fotó: TV2

Ági a Tények Plusz stábjának árulta el, hogy hogyan sikerült elérnie a célját, ami nem is jöhetett volna jobbkor, ugyanis mint kiderült, egy hajszál választotta el a cukorbetegségtől.

Talán mi nők 40 fölött már úgy vagyunk mindennel, hogy hát van rajtam 10-15 kiló, de nem baj. De baj! Mert ha ez téged zavar, akkor ezért tenni kell, és attól, hogy anya vagy és 2-3 gyereket nevelsz, attól még ugyanúgy elérheted azt, amit szeretnél, csak tenni kell érte

– magyarázta Ágica, aki bomba formájának visszanyerését még egy szexi, fürdőruhás fotózással is megünnepelte. Mint elmondta, nagyon izgult, hogy ismét a kamerák elé állt ilyen ruhákban, hiszen amióta édesanya. ez nem nagyon jellemző.

Elmondása szerint az a sikere kulcsa, hogy komoly életmódváltásba kezdett, melynek részeként sokat mozgott, odafigyelt a táplálkozására, illetve táplálékkiegészítőt is szedett. Ági szerint 10 éves kisfia, Patrik is végig támogatta az életmódváltásban, illetve még a fotózás előtt is ő nyugtatta meg, hogy nagyon csinos, nem lesz semmi baj.