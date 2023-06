Gabriela Spanic, a magyar Dancing with the Starsban is látott telenovellasztár egy szexi videóban mutatta meg idomait.

Fotó: TV2

Az Instagramon két és fél millió követővel rendelkező híresség a felvételen hosszú farmernadrágot és egy fehér inget visel, amit be se gombolt. Mosolyogva mutatta meg alatta hatalmas kebleit, amelyek épphogy csak nem estek ki apró melltartójából. Érdekesség, hogy itt már világosabb hajszínnel és valamivel rövidebb frizurával pózolt a kamerának.