„Van bennem félelem": Molnár Gusztáv az elvonóról harcol a fiáért

Molnár Gusztáv színész a családtagjai szerint már hosszú évek óta alkoholbeteg volt, a súlyos függősége és annak visszafordíthatatlan következményei mégis csak 2021 elején derültek ki. Az első riasztó jelek egyike volt, hogy Gusztávot feljelentette gyermekbántalmazás miatt a volt felesége.

Elvesztette a kontrollt

Az ügy kirobbanásakor a színész még (látszatra) boldog házasságban élt második feleségével, Fazekas Viviennel, akivel közösen nevelték a fiatal nő gyermekét, vagyis nem Gusztáv vér szerinti fiát. Molnár egyébként a kezdeti időkben még akkor találkozott a gyermekével, amikor csak akart, Vivien fia és Benedek jól kijöttek egymással, minden jel arra utalt, hogy szerető féltestvérek lesznek.

Gusztáv függősége azonban egyre kontrollálhatatlanabb méreteket öltött, a viselkedése megváltozott, agresszív volt a szeretteivel, köztük a saját gyermekével is, akit egy veszekedés alkalmával megrángatott. Vivien ebben az időben teljes mellszélességgel kiállt a férje mellett, de lassan neki is rá kellett jönnie, hogy nem tudja megvívni a harcokat az alkoholbeteg párja helyett, aki bár sokszor megígérte, hogy új életet kezd, nem tartotta be a szavát. A kibontakozó családi dráma következő fokozata az volt, hogy a botrányok miatt visszavették tőle az összes színházi és filmes szerepét, munka nélkül maradt és Vivien is elhagyta Gusztávot.

Eltaszította a fiát

A színész egy évvel ezelőtt, 2022 nyarán újabb botrányos húzással hallatott magáról: sem a láthatásokra, sem a gyámügyi tárgyalásra nem ment el a saját fia ügyében, aztán egyszerűen lemondott arról is, hogy felügyelt láthatás során találkozzon a gyermekével. A döntése nemcsak a családtagjait, de a nyilvánosságot is sokkolta, hiszen korábban öngyilkossággal fenyegetőzött pont azért, mert nem találkozhat normális körülmények között a fiával. Gusztáv egy idő után rájött, hogy a döntéseivel az életét zsákutcába kormányozta, ahonnan nincs kiút. Két barátjának köszönhetően elfogadta, hogy csakis az elvonó lehet a megoldás, így fél évvel ezelőtt bevonult Komlóra egy magánintézménybe.

Esély

A terápia a jelek szerint működik. A színész, aki teljes elszigeteltségben él, telefont nem használhat, nem olvashat híreket, minden energiáját a leszokásra és majd utána az újrakezdésre fordíthatja. Hat hónap alatt egyetlenegy kivételes alkalom volt eddig, hogy impulzust kaphatott a külvilágtól, az orvosai ugyanis meglepetésre behívták hozzá a testvérét, Csillát, hogy megölelhessék egymást. A találkozás nagyon jól sikerült, a két testvér megint egymásra talált, Gusztávnak pedig újra van az életében egy biztos pont, akire támaszkodhat érzelmileg, ha elég erősnek érzi magát, hogy visszatérjen a társadalomba. A Ripost információi szerint egyébként erre nagyon készül, amire íme a bizonyíték:

Guszti az elvonóról kérvényt küldött a gyámhatóságnak, hogy szeretné újra felvenni a kapcsolatot a gyermekével

– tájékoztatta a lapot Csilla, a testvér.

„A hatóság már szervezett is egy találkozót, Gusztáv Budapesten, egy irodában találkozott a gyermeke édesanyjával, ahol sikerült megegyezniük. Abban maradtak, hogy ha kijön az elvonóról, akkor ellenőrzött körülmények között újra láthatja a gyermekét. Ha sikerül aztán megint közel kerülniük egymáshoz, akár tarthatnak apa-fia programokat is.”