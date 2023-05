Kínzó hasi fájdalmakkal került kórházba az Exatlon bombázója

Elképesztő erőről tett tanúbizonyságot Ujvári Izabella, az Exatlon egykori versenyzője, volt magyar válogatott atléta, volt labdarúgó és válogatott footgolf játékos. A mindig energikus és életvidám lányt néhány nappal ezelőtt szirénázó mentőautó vitte kórházba, mivel borzalmas hasi fájdalmakra ébredt. Az orvosok a vizsgálatok során megállapították, hogy Iza petefészkében szétrobbant egy ciszta a petefészkében, a műtét elkerülhetetlenné vált.

Kórházba került Ujvári Iza. Fotó: Facebook

"Két órán keresztül operáltak, majd a műtétet követő délelőtt hazaengedtek a kórházból. Jelenleg otthon lábadozok, de még mindig komoly fájdalmaim vannak. Az orvos azért megnyugtatott, a profi sportolói karrieremet nem veszélyezteti, hogy szétrobbant bennem egy ciszta, de most pihennem kell. Akárhogy is számolom, ez már a nyolcadik műtétem volt. Csak a térdemet operálták ötször, aztán volt egy mandulaműtétem, majd a vakbelemmel voltak gondok, most meg ez történt. Természetesen a családom és a barátaim támogatnak, de ez most egy nehéz időszak" - vallotta őszintén a Borsnak Iza, aki nemrég vesztette el imádott nagymamáját.

Azóta mintha csőstül jönne a baj!

Az Instagramon búcsúzott nagymamájától

Iza idén áprilisban vesztette el imádott nagymamáját, akihez nagyon közel állt. Az Exatlon dögös versenyzője úgy véli, azóta valamiért jóval több a nehézség az életében.

"Édes Drága Pici Mamikám! Hogy lehet az, hogy csak így itt hagysz minket? Hogy lehet az, hogy nem viccelődsz velem többet? Nem ölelgethetlek már meg? Nem tömsz tele a finomságaiddal? Többé nem írja ki a telefonom, hogy Mamzli hív? Még igazán fel sem fogtam, hogy nem beszélgetünk többé olyan nagyokat…. Annyira fontos vagy nekem… Hogy fogom ezt feldolgozni, nélküled? Kiszakad a lelkem. Nem szóltál nekünk időben, nem akartál terhelni minket és most pedig teljesen padlót fogtunk, mamikám nem bírom. Annyira hiányzol... Szeretlek nagyon “aranyhusom" - írta nagymamájával közös fotójához Ujvári Izabella.