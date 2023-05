Hoppá: ezzel a színésznővel jár randizgatni Curtis - videó

Bár teljesen más világból jöttek, Curtis és Balázs Andi barátsága kiállta az idő próbáját. Az érzékeny színésznő és a külsőre kőkemény újpesti rapper napi kapcsolatban vannak, nemcsak a jóban, a bajban is ott vannak egymásnak. Ahogy Andi fogalmaz: mintha lenne egy zabolátlan kisöccse, akire egyébként mindig is vágyott.

Curtis és Balázs Andi testvérként szereti egymást Fotó: Saját



Curtis randizni vitte Balázs Andit

A TV2 Csak show és más semmi című műsor sajtótájékoztatóján találkozott először egymással Balázs Andi és Curtis. Ahogy később mindketten mesélték, természetes volt akkor, hogy megölelték egymást. Az adások alatt egyre jobban megszerették egymást, mély barátság alakult ki közöttük.

Szerintem ez csak másoknak volt furcsa, hogy mi barátok lettünk, nekünk nem

– mondta lapunknak Balázs Andi. – Mert bár lehet, hogy nagyon más világból jöttünk, mégis sok mindenben hasonlóak vagyunk, például a humorunkban, vagy éppen az érzékenységünkben. Napi kapcsolatban vagyunk, hívjuk egymást ha baj van, vagy ha éppen nagyon öröm ért bennünket. Tudom, hogy mindenben számíthatok rá, ahogy ő is rám. A nagy rohanásban ritkán van olyan, mint kedden, hogy pár órát együtt tudunk lenni. Olyan kiszolgálásban volt részünk Attika kedvenc helyén, hogy bolondozott, még a szülinapomon sincs ilyen ünneplés.





Testvérként szeretik egymást

A népszerű színésznő arról is beszélt, hogy ahogy ő is szokott Curtis koncertjére menni, a rapper is megnézi őt a színházban.

– Olyan ő nekem, mint egy zabolátlan kisöccs – folytatta Balázs Andi nevetve. – A testvéreit is nagyon bírom, tényleg jóban-rosszban kitartunk egymás mellett. Ezért számunkra az, hogy azt mondjuk egymásnak szeretlek, ez nem túlzó, így a természetes!