Magyar celebekbe szállt bele páros lábbal Gáspár Győző, miközben 8 ezer forintért nyalt el 3 gombóc fagyit

Gáspár Győző és Bea asszony idén ünneplik 30. házassági évfordulójukat. A roma showman és a gasztroguru ennek örömére immáron tucatjára is megerősítették egymásnak tett házassági esküjüket. Sokaknak talán túlzásnak tűnhet a nagyjából két évente megtartott újabb és újabb esküvő, de ha a klisék mögé nézünk, mégis csak irigykedhetünk, hiszen mindez egyetlen dolgot üzen nekünk: az örök szerelem igenis létezik.

Gáspár Bea és Gáspár Győző újabb esküvőn erősítették meg 30 éve elmondott esküjüket (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

A házaspár jelenleg Dubajban tölti a sokadik mézesheteiket, vagyis nászúton vannak, amit ráadásul két lányuktól, Evelintől és Virágtól kaptak ajándékba a fényűző esküvőjük napján. Gáspár Győzőt telefonon érte utol a Metropol és boldogan mesélt a családi nászútról.

„Ez az esküvőnk olyan volt, mintha egy török sorozat szereplői lettünk volna. Minden pillanatát imádtam. Bea lélegzetelállítóan szép volt, én sukár, a lányaink gyönyörűek. Minden a terveink szerint alakult, leszámítva a pillanatot, amikor zokogásba törtem ki” - idézte fel a boldog nap eseményeit Gáspár Győző, utalva arra a momentumra, amikor Beával elolvasták a lányaiktól kapott üzenetet.

„Drága szüleink! Köszönjük nektek az életünket és azt a rengeteg szeretetet és gondoskodást, amit tőletek kaptunk. Soha nem tudunk nektek mindent visszaadni, de megpróbáljuk. Azzal kezdjük, hogy megszerveztük a nászutatokat. Két napotok maradt arra, hogy mindent lemondjatok, összepakoljatok és indultok a mesés Dubajba! Ez a jó hír! A rossz pedig, hogy mi is megyünk veletek...” - olvasta fel lapunknak a lányaitól kapott üzenetet Győzike, aki csodálatosan érzi magát a közel-keleti Paradicsomban.

Gáspárék csodás napokat töltenek az örök nyárban (Fotó: Gáspár Győző)

„Ez a hely valami mesés. Egész nap jövünk, megyünk és képtelenek vagyunk betelni mindazzal, ami itt van. Ez itt minden értelemben egy teljesen másik világ, egy másik lépték. Itt tényleg minden a vagyonról szól.”

Kicsit meg is lepődtem, amikor elmentünk egy családi fagyizásra és három gombócért fejenként nyolcezer forintot fizettünk.

Az azért nem semmi, ahogy egy étteremben sem éppen filléres buli egy vacsora” - magyarázta nevetve a családfő, aki szerint sok párnak példát kellene venniük Bea asszonyról és róla, de főként a szerelmükkel haknizó és aztán szakító, váló sztárpároknak.

Gáspár Beát és Győzőt lányaik lepték meg az úttal (Fotó: Gáspár Győző)

„Szinte minden hétre jut egy fellobbanó sztárszerelem, és persze ilyenkor már előre lehet tudni, hogy hamarosan a szakításukkal, vagy a válásukkal lesz tele a sajtó. Persze addig azért szépen kiárulják a kapcsolatuk minden részletét és szépen keresnek is vele. Szinte már céget alapítanak a kamu idillre és ezzel persze szépen meg is vezetik a követőiket. Nos, gondolom nem kell felsorolnom a celebeket, akikre itt gondolok - fogalmazta meg sarkos, ugyanakkor jogos véleményét Győzike, aki természetesen példaként hozta fel saját házasságát. - Harminc évvel ezelőtt fogadalmat tettünk egymásnak, önmagunknak és Istennek. A fogadalmunkban benne volt, hogy jóban, rosszban, betegségben, egészségben, amíg a halál el nem választ. Ilyesmit az ember nem mond ki, hacsak komolyan nem gondolja és mi komolyan gondoltuk. Hogy voltak mélypontjaink, az nem is vitás. Volt, hogy annyira tönkrementünk, hogy ennünk sem volt mit, volt, hogy a kommandósok törték ránk a ház ajtaját, és persze itt van az én betegségem is. Ezek egyike sem volt könnyű menet, de mi fogtuk egymás kezét és nem engedtük el.”

Mi nem a közösségi oldalakon szeretjük egymást egy-egy fotó erejéig és nem reklámozunk Valentin-napi pizzát, csak egyszerűen szeretjük egymást három évtizede, és szeretni fogjuk egymást a sírig és még azon is túl

- mondta elérzékenyülve Gáspár Győző.