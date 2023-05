„Ebből elég, fejezzék már be!” – a bírónak kellett csillapítani L.L. Juniorékat a válóperen

Mint arról már többször is beszámoltunk, L.L. Junior és felesége, Körtvélyessy Kinga úgy döntöttek, hogy elválnak. Bár mindketten törekedtek arra, hogy békésen oldják meg a helyzetet és közös megegyezésre jussanak, a gyerek elhelyezését illetően nem értettek egyet.

Junior harcol Lilikéért / Fotó: Máté Krisztián

Ma zajlik L.L. Junior válópere, ahol mindkét fél elszántan harcol közös kislányukért, Liliért. Az énekes óriási sóhajtások közepette lépett be a terembe, és láthatóan nagyon várja már, hogy maga mögött hagyja ezt az időszakot. Ahhoz azonban ragaszkodik, hogy a kislányt nála helyezzék el. Korábban találgattak arról, hogy Junior behívja egykori feleségét, Csillát, hogy igazolja, hogy nagyszerű édesapa. Erre azonban nem került sor, így az énekes saját maga mellett érvelt.

A több mint 3 es fél órás tárgyalás alatt ügyvédeik jelenlétében az érvek felsorakoztatása mellett próbálták érvényesíteni az akaratukat. Mivel imádják a kislányukat és felelősségteljes szülőkként a legjobbat akarják neki, egy ponton hangos érvelésbe kezdtek. Több alkalommal is olyan heves szóváltás volt hallható a folyosón, hogy az ott várakozók arcára is kiült a döbbenet. A vitát a bíró zárta le, rendre intette őket egy "Ebből most már elég!" és "Fejezzék már be!" felszólításokkal.

Juniort a Bors kapta el a tárgyaláson, és így nyilatkozott: