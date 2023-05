Alekosz öccse szívesen ismerkedne Schobert Larával

Schobert Lara ritkán mesél szerelmi életéről, a napokban viszont a közösségi oldalán megosztott egy apró részletet a privát szférájából rajongóival. A fiatal lánynak jelenleg nincsen párkapcsolata, és most nem is érzi fontosnak, hogy legyen valakije.

„Szerintem nem jó, ha ezt egy ember így fogja fel. Én mindig abban hiszek, hogy ez hirtelen, váratlanul csöppen be egy ember életébe. Szerintem annál jobb, minél váratlanabb. [...] Úgy gondolom, az ember tanuljon meg egyedül is boldog lenni, mert csak akkor tudja a másik fél is azzá tenni. Nyilván vágyom kapcsolatra úgy, ahogyan mindenki más is vágyik, de halálosan jól elvagyok egyedül” – árulta el Lara.

A fiatal lánynak jelenleg nincs párkapcsolata Fotó: Markovics Gábor

Alekosz öccse be is jelentkezett

Nagy Alekosz öccséről, Tiborról korábban már írt a Metropol, amikor sajátos „edzős” videóit mutatta meg oldalán. De személyi edző mellett volt már talicskák között spárgázó Van Damme, felgyújtott mosógépen versenyző Lewis Hamilton is. Most a legújabb, nyilvános fotójával Schobert Larához szólt, aki feltehetően elnyerte Tibor szívét.

Híveim. Schobert Larának Üzenem. Lara Láttam Hogy Társat Keresel. Ne Keresd Tovább Itt Vagyok Én Egy Igazi Király Isten Írj Rám És Hívj El Egy Randira. Nyilván Nem Én Foglak Elhívni Egy Király Ilyet Nem Tesz. Meg Úgy Hallottam Vagyonos Is Vagy Pont Ilyen Lány Kell Nekem Legalább Eltartasz. A Szüleid Is Büszkék Lennének Rád Hogy Egy Király Istent Választottál. Ha Kalandos Életre Vágysz Ne Habozz Keresni Írj Rám. Mert Megtehetem.

– írta a képhez, ami a szöveg mellett szintén hagy némi kivetnivalót. Ugyanis a magát szerényen Király Istennek tituláló férfi csupán derék fölé felhúzott alsónadrágot, egy pár kötött, koszos mamuszt, és hozzá elegáns rózsaszín nyakkendőt vett fel a fotóhoz, hogy megmutassa mekkora gavallér. Ezek után nem is csoda, hogy több hozzászóló is kifejezte a nemtetszését az infantilis szerelmi vallomás alatt.

„Ha az én lányomnak írnál, nem lenne időd befűzni a nyúlcipőt! ...valaki állítsa meg ezeket az elmeroggyantakat!” – írta a képhez egy hozzászóló anyuka.

Azt nem tudjuk, hogy Larához eljutott e már ez az ajánlat, de mindenki sejtheti a válaszát.