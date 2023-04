Új szakmát tanul Bogdányi Titanilla

Már több mint fél éve tanul cukrásznak hazánk egyik legismertebb színésznője. Amikor csak teheti, a kemény edzések mellett új szenvedélyének hódol.

Fotó: Instagram

Akik követik Bogdányi Titanilla közösségi oldalát, azoknak feltűnt, hogy az edzőterem mellett gyakran megfordul a konyhában is, ahonnan rendkívül szép és ízletes süteményes képeket oszt meg a követőivel.

A színésznő a szenvedélyének hódolva már több mint fél éve képzi magát, cukrásznak tanul. Segítségére van Wolf Tamás kreatív cukrász, akinek több mint 20 éves tapasztalata van mind itthon, mind pedig külföldön. Vele online ismerkedett meg. Tamás kezdetben csak bekövette őt, majd néha kommentelt az elkészült sütijei alá. Aztán nem sokkal rá jött egy megkeresés, amiben megkérte Titanillát, hogy menjen el egy workshopjára. A találkozás során hamar megtalálták a közös hangot, majd elkezdett rendszeresen hozzá járni tanulni.

Én jobban szeretek sütni, mint süteményt enni. Általában ez úgy szokott lenni, hogy én itthon megsütöm a sütit, és az elosztogatásra kerül a barátok és családok, gyerekek között

– mondta a színésznő, majd hozzátette, hogy rengeteget tanul Tamástól, próbálja a mesterség apró csínját-bínját minél jobban elsajátítani, mert ezeket nem lehet megtanulni a szakácskönyvekből.

– Én ugye a flexitáriánus étrendet követem, a lányom pedig vega. Egy ideig tök jó volt, hogy mindent hús hússal ettünk, mindent, amit főztem, az közös volt, de aztán ő váltott vega életmódra, én meg akkor idegrohamot kaptam, hogy akkor most mindig kétfélét kell főznöm. Valahol ő is befolyásolt abban, hogy én is elmentem afelé, hogy rengeteg sok vega kaját kezdtem el csinálni, és rájöttem, hogy ezek ugyanolyan jók és ugyanannyira laktatóak, és igenis sokoldalú tud lenni a vega főzés is

– fűzte hozzá Titanilla, aki a szigorú edzéstervét és az étrendet követve a főzésnél is odafigyel, hogy cukormentes alapanyagokból dolgozzon.

A családban, ha van valamilyen ünnep, összejövetel vagy egyéb alkalom, akkor náluk szoktak összegyűlni, és ilyenkor ő a szakács, aki kitalálja, megálmodja és az asztalra teszi az ételt.