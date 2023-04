Tisztázott egy fontos kérdést Gubik Petrával kapcsolatban Tóth Andi

Tóth Andi bízott benne, hogy végre megtörhet a jég, és győzhet nő is a Sztárban Sztár műsorában. Igaza lett, hiszen vasárnap este kiderült: Gubik Petra nyerte a kilendeik évadot. Ezzel együtt Andi soha nem tagadta azt sem, hogy a három döntőbe került hölgyemény körül leginkább Barbival, azaz a Blahaluisiana énekesnőjével tud azonosulni.

Így örült Barbi barátnője, Gubik Petra győzelmének Fotó: Metropol

"Miért utálod Petrát?"

Ha az ember józan paraszti ésszel belegondol, az, hogy Tóth Andi szimpatizál Barbi munkásságával az természetesen nem azt jelenti, hogy nem ismeri el Petra tehetségét. Számos rajongó azonban nem így gondolja: többek szerint már nemcsak az elfogultság határát súrolta hogy a döntő napján Andi posztban kérte Barbinak a szavaztokat, hanem túl is ment azon... Azt egyik véleményvezér elő is vette ezért az énekesnőt. Sőt, már majdhogynem meg is vádolta Andit, hogy amennyire szereti Barbi munkásságát, éppen annyira neheztel Petrára.

Miért utálod annyira a Petrát?

– tért a tárgyra egyik hozzászóló, akivel a bejegyzés alatt többen is egyetértettek. Sőt, úgy látták, hogy joggal szegezik a híreségnek a kérdést: vajon mennyire fair a pozitív kiemelés a többi szereplővel szemben? Ennek etikusságára hívta fel egyikük a figyelmet írásában.

– Gondolj bele, ha lenne két gyereked, hangoztatnád nekik azt, ha a másik jobb? Mindenki másban tud jobb lenni, de az igyekezet megvan benne. A zsűrinek szerintem nem kell kimondani mit szeretne, majd a végén elmondhatod, hogy te milyen döntésnek őrültél volna és miért – olvasta Andira véleményét egy ismeretlen kommentelő.

"Nem kivételeztem..."

Andi soha nem rejtette véka alá, hogy több szereplőben is meglátta a nagyszerű tehetséget: két szereplőnek szurkolt igazán az adásfolyam alatt: Trap kapitánynak és Schoblocher Barbinak, a Blahaluisiana énekesnőjének.

– Amellett, hogy Tibi, Trap Kapitány) rendkívül tehetséges ember, még a barátom is, és ezért nagyon nehéz volt róla így véleményt mondani. De őszinte voltam, és sokan mondták, hogy kivételeztem vele, de nem így volt.

Közben persze rajongója is lettem. De itt van Barbi is, aki egy istennő, és nincs olyan amit ne tudna elénekelni, zseniális!

– mesélte Andi, aki azt is elmondta, hogy ugyanúgy Petrát is nagyon megkedvelte, az ő tehetségét is elismeri, habár Barbi méltatása való igaz, egy kicsit hangosabbra sikerült.