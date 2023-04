Szívmelengető vallomás: Ördög Nóráékról csak úgy süt a szerelem

Ördög Nóra és családja már Guatemalában van, ahol az Ázsia Expressz új részeit forgatják. A műsorvezetőtől már megszokhattuk, hogy szinte napi rendszerességgel posztol a legújabb forgatási élményeiről, aminek a követők is nagyon örülnek. Ördög Nóra most is a forgatásról jelentkezett, de most kicsit másként.

Szívmelengető bejegyzést tett közzé

A házaspár mondhatni maga a csoda, elképesztő, ahogy egy fotóról is lehet érezni azt a szeretetet, tiszteletet, amit egymás iránt éreznek.

Szerencsés vagyok millió okból kifolyólag. És nem csak akkor látom, amikor ilyen távolságról van lehetőségem rápillantani az életünkre. De azért hasznos ez a madártávlat... és sok elhatározással, felismeréssel térek haza ezúttal is. De még nem most. A guatemalai kalandok még csak most kezdődnek

- írta hálálkodva bejegyzés alá a műsorvezető.

A posztból az is kiderült, hogy a fotókat Vencel készítette, aki lehet, hogy édesapaja nyomdokaiba lép?