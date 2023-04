Pumped Gabo is hozzászólt Majka nagyszínpados koncertjéhez

Nemrég kihirdették, hogy Magyarország egyik legnagyobb szabadtéri elektronikus zenei fesztiválján, a Balaton Soundon Majka is fellép a nagyszínpadon. Az ózdi rapper nemzetközileg is ismert zenészek előtt fog porondra lépni, mint Don Diablo vagy Dimitri Vegas. Majoros Péter már többször is fellépett a Balaton parti fesztiválon eddig egy másik, kisebb színpadon. Vitathatatlan, hogy Majka nagy népszerűségnek örvend, a rendezvény rajongóinak többsége viszont nem repesett a szombati nagyszínpadi koncert híre hallatán. Ezzel kapcsolatban máris kifejtették véleményüket az esemény kommentszekciójában.

Nemzetközi sztárok előtt fog színpadra lépni Majka Fotó: Máté Krisztián

A kommentelők nem szeretnék Majkát

A Balaton Sound kedvelőit nem igazán nyerte meg a hír, hogy Majoros Péter a nagyszínpadon fog fellépni idén. Több kommentelő, akik tervezték, hogy elmennek a Balaton Soundra bulizni, kiakadtak és felrobbantották kommentjeikkel a közösségi oldalakat.

"Sikerült Snoop Doggtól, és Tiestotól eljutni egy nagyszínpados Majkáig. Ehhez tényleg csak gratulálni lehet" – írta csalódottan az egyik hozzászóló.

De volt, aki már magát a fesztivált is temetni kezdte, mondván maradt még számos jó hasonló rendezvény, ahol a kedvenceiket láthatják. Volt, aki Majka munkásságát is becsmérelte a véleményével.

Pont az ilyen szánalmas ripacs bohócok nem kellenek ide, ez egy elektronikus zenei fesztivál, nem falunap részeg tinilányoknak. Hogy gondolták ezt a szervezők, hogy direkt elcseszik az amúgy jó névsort ilyen hulladék magyar sz*rokkal? A toitoiba való, nem a nagyszínpadra, kivéve ha az a cél, hogy senki ne menjen

– fogalmazta meg kemény véleményét a fellépővel kapcsolatban.

Igazi kommentcunami alakult ki az esemény alatt Fotó: Facebook

Pumped Gabo is megmondta...

Pumped Gabo állandó vendég a Soundon, akinek a neve már szinte összeforrt a rendezvénnyel, és természetesen ő sem hagyta ki, hogy elmondja mit gondol a helyzetről.

Mindenki ki van akadva, hogy Majka lesz a nagyszínpadon a Balaton Soundon. Hát én se szoktam Majka koncertre járni – ismertek – de teljesen megértem a BS csapatát, szervezőit, hogy miért hívták meg Majkát. Magyarországon vagyunk, az utóbbi években az elektronikus zene az egy kicsit háttérbe szorult, és a könnyűzene, a hip-hop, rap lett a meghatározó zenei stílus. Egy szombati napra sokkal több embert hoz be egy Majka, mint mondjuk egy Alesso, vagy egy Paul Kalkbrenner. Valamint huszadannyiba kerül. Úgyhogy teljesen megértem a szervezőket

– mondta a testépítő influenszer.