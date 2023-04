Pitti Katalin mentette meg a siket énekesnő életét

Anna igyekszik jó példával elöl járni már a puszta lényével is, hiszen életvidám és energikus, és amint belép valahová, magára vonja a figyelmet. Ha pedig énekelni kezd, szem nem marad szárazon, hiszen bár hallani, hogy nem tökéletesen képezi a szavakat, mindenkit magával ragad az a lelkesedés, amivel a színpadon létezik és ahogyan előadja saját dalait. A siket énekesnő egyébként sikert sikerre halmoz. Eddig 8 olyan válogatáslemezen énekelt már, melyek bearanyozódtak, most pedig átvehette élete első, önálló aranylemezét is. Napsugár Annával a Bors munkatársa beszélgetett az ünnepélyes átadó után.

Napsugár Anna karrierje fordulóponthoz érkezett – Fotó: Bors

„Nem vagyok egy Jennifer Lopez...”

„Ez az első önálló aranylemezem, de válogatásalbumokkal már kilencszeres aranylemezes előadó vagyok, amiért nagyon hálás vagyok a kiadómnak és persze a közönségnek, akik elfogadtak és szeretnek, és értik az üzenetet, amit közvetíteni szeretnék feléjük. Hiszen tisztában vagyok vele, hogy nem vagyok egy kiköpött Jennifer Lopez…” – kezdte a Borsnak nevetve a siket énekesnő, aki egyfajta missziót teljesít azzal, hogy a nyilvánvaló hátrányából kovácsol előnyt a színpadon.

Azért hatalmas lépcsőfok ez nekem, mert Magyarországon olyan még nem volt korábban, hogy egy siket ember nemcsak hogy megírja és előadja a saját dalait, de az ekkora sikereket ér el.

„Szeretném megismertetni a világgal azt a zeneiséget, ami annak ellenére is bennem van, hogy nem hallom a körülöttünk csengő-bongó világot. Ebben segít a jeltáncom is” – magyarázta Anna, majd elárulta, honnan merít ihletet dalai születéséhez.

Pitti Katalinnak köszönheti, hogy még képes beszélni és énekelni

„A dalaim írásánál a saját életem pozitív és negatív eseményeiből táplálkozom. Rengeteg csoda történt velem eddig, és sajnos a poklot is megjártam már többször is. Tizenhárom éves voltam, amikor elveszítettem édesapámat, ami után el kellett engednem azt a tervemet, hogy pszichiáter és szexuálpszichológus leszek. Nem tudtam továbbtanulni, mert dolgoznom kellett, hogy segítsek édesanyámnak” – idézte fel a Borsnak a friss aranylemezes előadó, akit egymás után értek a sorscsapások, melyekből mindig főnixmadárként tört újra a magasba.

„Később egy évre kerekesszékbe kényszerültem egy baleset miatt. Az akkori vőlegényem cukrász volt, és én mellette dolgoztam segédként. Megemeltem egy huszonöt kilós liszteszsákot, és egy rossz mozdulat következtében kiszakadt a gerincsérvem. Mindkét lábamra lebénultam, de négy gerincműtét után újra tanultam járni. Ezután megtámadott a rák. Háromszoros áttéttel harcoltam, de ezen is túl vagyok, és ismét győztem. Végül pedig itt van a genetikai betegség, aminek kapcsán azt mondták az orvosok, hogy harmincéves koromra elveszítem a beszédkészségemet, negyvenéves koromra pedig a hallásomat is. Ez megfordult. Mostanában kezd elmenni a beszédem. Sajnos hallóideg- és hangszálsorvadással jár a problémám. Azt, hogy tudok énekelni és lassítani tudtam a folyamatokat, Pitti Katalinnak köszönhetem, aki nyolc éve tanít engem. Ha ő nem lenne, már nem tudnék kommunikálni, csak jelbeszéddel” – árulta el Napsugár Anna.

„Szeretnék magam után hagyni egy darabot...”

Az előadó tisztában van vele, hogy extrém módon nehéz életút jutott neki, ahogy azzal is, hogy ennél fogva nagyon szokatlan karriert választott magának. Ugyanakkor úgy véli, éppen ez a választás az, ami miatt sokan emlékeznek majd rá azután is, hogy beteljesedik orvosai jóslata, és végleg elveszíti a hangját is.

„Azt szeretném, hogy minél több dalom megjelenjen rövid időn belül, és minél több helyre el is vihessem azokat, hogy amikorra teljesen elmegy a hangom, legyen annyi belőlem azon a bizonyos asztalon, hogy az emlékem fennmaradhasson legalább ebben a piciny kis országban.”

Szeretnék hagyni magam után egy darabot a szívemből és a lelkemből...

– zárta a beszélgetést Anna.