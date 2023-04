"Nem beszél a pórnéppel" - Állítólagos rokon leplezte le Berki Mazsit

Berki Krisztián mindig is megosztó személyiség volt. A tavaly május 6-án elhunyt médiaszemélyiség feleségénél, Mazsinál sincs ez másképp. A sztáranyuka jó ideje influenszerként dolgozik, oldalain szinte naponta tűnnek föl reklámtartalmú posztok. Hol ruhákat, cipőket, hajápoló termékeket vagy utazást hirdet, amivel nem is lenne baj, hiszen a celebvilágban mások is élnek ebből, mégis Mazsi gyakran kerül a támadások középpontjába. A Bors szerint ezúttal azt kifogásolják sokan, ha már a nevét és az arcát adja egy-egy termékhez, miért nem tiszteli meg az érdeklődőket, amikor információt szeretnének megtudni a hirdetményével kapcsolatban. Mazsi egyik posztjában egy szállodát reklámoz, a fotón mégis sokan a cipőjét szúrták ki. A kérdések tárgya ez a lábbeli lett volna, már ha valakinek válaszolt volna a megkeresésére. Persze ez ismét indulatokat váltott ki sokukból, amit nem is tartottak magukban.

Állandóan válasz nélkül hagyja a követőit, egyre dühösebbek Mazsira Fotó: Markovics Gábor

Zimány Linda vagy Vajna Timi is mindig kedvesen válaszol. Mazsi szerintem nem mer, mert tart a kritikáktól.

"Viszont így sok reklám értelmét veszti… Ahogy érzi!” – írja az egyik követő, mire a másik nagyképűnek jellemezte a hallgató Mazsit.

„Akkora nagyasszony, hogy már ezt sem szabad megkérdezni? Röhej” – írja valaki, ami szintén egy vélemény.

„Válaszolt ő már egyáltalán valakinek a pórnép közül?” – tette fel a kérdést valaki.

Persze ezúttal sem maradtak el az olyan megjegyzések, amiket a boldogan mosolygó Mazsi fotója váltott ki egyesekből.

Nekem a Berkivel sokkal jobbak voltak… Így már egymagában sajnos nem akkora sztár a szememben. És ez szomorú, hogy egy éve sem halt meg a férje, és semmi cikket nem olvasok, hogy bárhol egy mondatot ejtene róla, vagy hogy hiányozna neki vagy bármi.

"A nagy szerelem gyorsan elillant! Ez szomorú!” – olvasható az őszinte vélemény.

Arra a kérdésre, vajon mi lehet az oka, hogy Mazsi sosem reagál senkinek, egy magát rokonnak mondó illető adta meg a választ.

Soha nem fog válaszolni senkinek! Előbb beszéltem vele! Rokonok vagyunk. Azt mondja, csak irkáljatok nyugodtan, attól ő a legszebb a világon!

"Meg, hogy ne mondjátok rá például, hogy gebe ló” – írja az illető.

Mazsi hallgatásából arra lehet következtetni, nem olvassa a hozzászólásokat, vagy csupán nem akar tudomást venni róluk. Elképzelhető, hogy azt a bizonyos struccpolitikát folytatja, semmit nem csekkol, így nem kell szembesülnie a trágár és megalázó megjegyzéssel. Igaz, így a hitelességét veszíti el azoknál a követőknél, akik miatta szeretnének egy-egy terméket megvásárolni.