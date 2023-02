„Tudja valaki egyáltalán, mi az igazság?” – durván kiosztotta Berki Mazsi az őt támadókat

Berki Krisztián özvegye folyamatos harcot vív, nemcsak magával, de a külvilággal is. Mióta elvesztette néhai férjét, állandó támadásnak van kitéve a közösségi médiában, a legtöbben pedig a gyászát bírálják. Rossz szemmel nézik, hogy még egy év sem telt el az izomceleb halála óta, Mazsi már egy másik férfi oldalán utazgat a világban, arról nem is beszélve, hogy már a kíváncsi tekintetek előtt sem titkolja szerelmét. Alig pár hete egy budapesti bevásárlóközpontban fotózták le őt Zoltánnal, pont ott, ahol annak idején Krisztián is rendszeresen megfordult – írja a Bors.

Mazsi eddig türelmes volt a bicskanyitogató vádaskodásokkal szemben, mostanra azonban elfogyott a türelme.

Hosszú kommentben írta le a véleményét legújabb fotója alatt:

Csak egy kérdés... 1 évvel ezelőtt nem lehettem boldog? Tudja valaki egyáltalán, mi az igazság? Vagy csak mindenki találgat? Mindenkinek a saját lelkével kell elszámolnia egy napon, és ezt senki nem kerülheti el! Nyilván nekem is megvan a saját történetem, de a családi történetek megmaradnak családi történeteknek. Az pedig, hogy én hogyan gyászolok, ezt is csak én tudom. Senki nem lakik a lelkemben, csak én tudom mit érzek

– fakadt ki Mazsi, akinek többen a védelmére keltek az írása után, de még mindig akadnak, akik válaszokat várnak a kérdéseikre – szúrta ki a Bors.

Bár Mazsi nem kürtölte világgá, hogy hová utazott el kedvesével, a Bors kiderítette, hogy ezúttal is mélyen a zsebébe kellett nyúlnia Zoltánnak. A szerelmesek ugyanis egy méregdrága szállodakomplexumban élvezik a napsütést a Maldív-szigeteken, melynek éjszakánkénti ára karcolja a 400 ezer forintot.

Az Indiai-óceán szívében lévő trópusi sziget mondhatni a fényűzés jegyében épült ki, 10 étteremmel, számtalan sportolási lehetőséggel, főzőtanfolyammal és egy tengerbiológiai központtal is várja a vendégeit. A tengerre épült villákban is hasonló pompa fogadja a turistákat, saját medencével és terasszal élvezhetik a végtelen óceánt maguk előtt.

Tekintve, hogy Mazsi is egy ilyen épület előtt fotózkodott, és már közel két hete kint tartózkodnak a mesés szigeten Zoltánnal, bárhogy osztunk-szorzunk, csupán a szállásuk 5 millió forintba kerülhet – számolta ki a Bors.