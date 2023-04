Ma este megtörhet a Sztárban Sztár átka, erre számít a zsűri

Ha a korábbi nyolc évad férfi győzteseit kérdezzük, biztosan nem nevezik átkoknak, hogy eddig ők voltak a befutók, ugyanakkor a rengeteg tehetséges hölgy résztvevő talán már elgondolkodott azon, hogy egy ismeretlen erő, vagy felső hatalom irányította-e a TV2 emblematikus műsorát. Félretéve a viccet, vasárnap este véget érhet ez a sorozat, irányítsa bár átok, vagy a vak véletlen. A négy döntősből ugyanis hárman a gyengébbik nem képviselői és még az egyetlen férfi versenyző is azt szeretné, ha nem ő lenne idén a legsokoldalúbb előadó. A Ripost megkérdezte a Sztárban Sztár zsűrijét, ők hogyan vélekednek erről...

Ma este eldől, ki lesz a Sztárban Sztár győztese (Fotó: TV2)

Papp Szabi: Mind tudjuk, ki az idei legjobb...

A zsűri elnöke tisztségénél fogva sem zárkózhat el a konkrét válaszadás elől és bizony nem is rejti véka alá markáns véleményét. Úgy véli, vasárnap este egyszerűen nem történhet meg, hogy ne egy hölgy kerüljön ki győztesen a hetek óta tartó versenyből.

"A döntő ugye úgy néz ki, hogy mi már nem pontozhatunk, de véleményezhetünk és végül így adjuk a nézők kezébe a döntés jogát és felelősségét. Bevallom, izgulok, mert szeretnék végre egy női győztesnek örülni. Azt hiszem, hogy mind az ötünknek megvan már a favoritja és szerintem ugyanaz a személy. Annyit mondok, hogy nem fiú."

Persze minden tiszteletem és elismerésem Valkusz úré, de...

– mondta a lapnak Papp Szabi, aki abban is bízik, hogy nem az egyes előadók közösségi oldalain dől majd el a "küzdelem".

„Az biztos, hogy én a kortesbeszédemben nem fogok köntörfalazni és kimondom a nevet. Abban bízom, hogy nem egy TikTok-háború fogja eldönteni a végeredményt” – tette hozzá a Sztárban Sztár zsűrijének elnöke.

Papp Szabi kimondja, ahogy van... (Fotó: Keller Mátyás / Ripost)

Kökény Attila Párizsban készült a döntőre

Az énekes a döntő előtti napokban adott kicsit a romantikának, így Párizsban érte őt utol a Ripost munkatársa, ahol feleségével ünnepelték a házassági évfordulójukat. Attila az Eiffel torony tetején is szakított időt arra, hogy csatlakozzon az előtte szólóhoz.

"Boldog lennék, ha idén végre egy hölgy mellett tennék le a voksukat a nézők. Nem emelnék ki hármuk közül senkit. Schoblocher Barbara, Oláh Ibolya és Gubik Petra is éppúgy megérdemelné a győzelmet. Én egyébként Párizsban hangolódok a döntőre. Arankával ruccantunk ki kettesben, hiszen ez a szerelem városa, nekünk pedig most van a házassági évfordulónk. Még az is megeshet, hogy elszánom magam és megismétlem a lánykérést..." – árulta el Kökény Attila.

Kökény Attila idén egy nőnek szeretne gratulálni a döntő után (Fotó: Bors)



Lékai-Kiss Ramóna: Jó lenne idén egy hölgyet megkoronázni

A Sztárban Sztár zsűrijének rangidős hölgytagja azért nem bánná, ha idén sem törne meg az "átok", hiszen esélyesnek tartja Valkusz Milánt is a végső győzelemre, de titkon bízik abban, hogy vasárnap este Tilla egy női nevet kiált majd a mikrofonba.

"Én azt mondom, hogy nyerjen az, aki leginkább megérdemli és leginkább képes lesz meggyőzni a nézőket vasárnap este. Nemtől függetlenül örülni fogok a végeredménynek, hiszen csodálatos heteket töltöttünk együtt és Milo is fantasztikus pillanatokat szerzett nekünk éppen úgy, mint a három leányzó."

Az egy másik kérdés, hogy eddig még sosem avattunk női győztest és én is örülnék, ha húsvét vasárnap egy nőt koronáznánk meg végre

– fogalmazott Lékai-Kiss Ramóna.

Kiss Ramóna is csatlakozott a fiúkhoz... (Fotó: Markovics Gábor)

Bár Tóth Andi és Marics Peti nem reagált a kérdésre, a logika mentén megpróbálhatjuk kitalálni, hogy Andi és Peti kit látának szívesen a Sztárba Sztár idei győzteseként. Nos, Talán Marics Peti esetében könnyebb a dolgunk, hiszen a korábbi adásokban egyértelművé tette, hogy Gubik Petra a favoritja. Ergo ő is női győztest szeretne, annak ellenére is, hogy legjobb barátja, Valkusz Milán is versenyben van az év legsokoldalúbb előadója címért.

Egy biztos, Tóth Andi és Marics Peti nem helyezkedik majd közös álláspontra Fotó: Bors

Tóth Andi már keményebb dió, már ami a jóslást illeti. Annyi bizonyos, hogy számára nem Gubik Petra a favorit, hiszen ennek éppen elég jelét adta korábban. Valkusz Milán szintén nem biztos, hogy a kedvence, hiszen ő még szorosabban kötődik az exéhez, így a kör leszűkült Schoblocher Barbarára és Oláh Ibolyára. Nos, a Ripost tippje: a Blahalouisiana énekesnője, vagyis Barbi.