Így gyászolja a kapcsolatukat Tóth Andi és Marics Peti - fotók

Tóth Andi és Marics Peti szakítása még a mai napig téma a rajongók között! Sokan képtelenek elfogadni, hogy két kedvencük már nem alkot egy párt, s vannak, akik szerint borítékolva volt, hogy ez a kapcsolat nem egy életre szólt. Mindenesetre volt pár gyanús jel, ami már napokkal Andi bejelentése előtt arra utalt, hogy valami nincs rendben köztük, illetve arról is pletykálnak, hogy a zöldszemű szörny is beférkőzött közéjük. Bár a szakításuk miértjeiről továbbra is hallgatnak, vannak, akik még mindig reménykednek abban, hogy egymásra találhat a két sztár. A tényeket látva azonban erre nincs túl sok esély...

Tóth Andi és Marics Peti másképp éli meg a szakítást

Andi egyedül, Peti a barátaival vigasztalódik

Az énekesnő egy őszinte videóban erősítette meg a szakításukról szóló pletykákat, és azt is kiemelte, hogy bizony ő volt az, aki a pontot tette a kapcsolat végére. Ekkor még úgy tűnt, hogy Andi nagyon biztos a dolgában, s talán még a történtek sem viselték meg annyira, holott ez biztosan nincs így... A közösségi médiában azt láthatjuk, hogy a kutyájával tölti minden idejét, Bailey most a támasza ebben a nehéz időszakban. Legutóbb egy videót is közzétett, hogy megmutassa, milyen erős kapcsolat is van köztük: Andi egy pillanatra szomorú arcot vág, a kutyus pedig valósággal átöleli és mindent bevet, hogy felvidítsa imádott gazdáját.

Tóth Andi a kutyájával vigasztalódik

Míg Andinak a négylábú kedvence segít átvészelni ezt az időszakot, addig a ValMar énekese minden idejét a barátaival tölti. Rendszeresen posztol társaságból, legutóbb egy nagyobb baráti összejövetelen is részt vett, ahol láthatóan jól érezte magát. Már ebből is jól tükröződik, hogy mennyire másként élik meg a szakítást, annak ellenére is, hogy feltételezhetően mindkettejükben mély sebet hagyott az elválás...

Mindketten gyászolnak

Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint egy szakítás mindenki számára negatív érzelmekkel párosul. Ez egyfajta gyászreakciót vált ki az érintett felekből, amit bizony meg kell élniük, hogy sikeresen elengedhessék a múltat.

El kell tudnunk fogadni, hogy a veszteség egy gyászreakciót fog kiváltani. Ennek következményeként nincs olyan ember, aki nem borulna ki, akin nem hatalmasodnának el az érzések, a sírás, a depresszív jegyek.

– mondta a Borsnak korábban Dr. Makai Gábor, aki szerint ártalmas is tud lenni egy párkapcsolatban az azonos munka.

"Ha nem tudnak kilépni vagy határt szabni a magánélet és a munka között, az hátrány lehet egy viszonyra, miközben összetartó is tud lenni. Aki ugyanabban a világban dolgozik, megérti egymást, ezt pedig lehet előnyükre is fordítani" – tette hozzá.