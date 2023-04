Már az elején halálra volt ítélve Tóth Andi és Marics Peti kapcsolata

Ha két szép ember egymásra talál, ott egy idő után óhatatlanul felüti fejét a féltékenység, hiszen vagy az egyik, vagy a másik fél nem sokáig képes jó szemmel nézni, hogy a párját lépten-nyomon idegenek falják fel a tekintetükkel, vagy éppen rendszeresen küldenek neki "tisztességtelen ajánlatokat" a különböző platformokon. A helyzet csak fokozódhat, ha a párocska mindkét tagja még híres is, hiszen esetükben már rajongótáborokról beszélhetünk, akik bizony nem csak a zenéjükért, vagy a művészetükért kedvelik őket, de a külsejükért is. Nos, ha egy ilyen kapcsolatban meginog a bizalom, netán sosem volt, ott hamar elszabadulhat a pokol és ez Tóth Andi és Marics Peti esetében igen hamar be is következett. Tulajdonképpen a szakításuk előszelének tekinthetjük azt a posztot, melyben Peti a Reddit felhasználókra támadt úgy fél évvel ezelőtt:

Már fél éve állt a bál Tóth Andi és Marics Peti között Fotó: Bors

Fa@szopo reddites f@szságaitok miatt akkor nem csinálok innentől egy lánnyal se képet!

"Köszönjétek azoknak a "jóindulatú" embereknek, akik ebből már egyből keverik a sz@rt, hogy én megcsalom a barátnőmet. Pedig csak próbálok jófej lenni!" – olvasható a posztban, amit a Bors szúrt ki és amit Marics Peti tett közzé fél évvel ezelőtt. Így beigazolódni látszanak azok a pletykák, melyek szerint a két fiatal híresség kapcsolatának a féltékenység vetett véget.

Marics Peti kirohanása nem sok jót ígért... Fotó: Reddit

Peti rajongói persze azonnal reagáltak is, és nem voltak éppen hálásak azoknak, akik miatt kedvencük erre a döntésre jutott. És persze azt is kikövetkeztették, hogy hatalmas balhék lehettek kedvenceik között a pletykák miatt.

Hát mondjuk ha nem foglalkoztok Peti magánéletével, akkor nincs ez, és nem vontok meg minket a képektől! Ugyanis Andi féltékeny, ami teljesen normális! De Peti nem csalja meg!

– írta egy rajongó.

Persze akadt olyan hozzászóló is, aki szerint Tóth Andi túlzásba viszi a hisztit.

"Még szerencse, hogy Andrea szakmabeli és lojális. Biztos emiatt kellett Petinek megint egy adag nőt kitörölnie Instán. Innentől aztán feszüljön be mindenki, aki csak rá mer nézni? Hát ezen múlik a párkapcsolatuk?" – tette fel a kérdést egy másik kommentelő. Ugyanakkor volt olyan kommentelő is, aki szerint az énekesnő nincs jó hatással Marics Petire.

A kapcsolatukban nem tudom mennyire lehet jelen a bizalom, ha ez szükséges...

"Marics Petiből Tóth Peti lett, és teljesen átvette Andi alpári stílusát" – vélekedett egy másik rajongó.

Nos, a "történelem" végül a Reddit közösségét igazolta, hiszen alig pár hónap telt el Marics Peti kirohanása óta és a románcnak vége szakadt.