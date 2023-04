Zámbó Krisztián Tóth Andi és Marics Peti szakításáról: „Ahogy mi, ők is egymásra találnak még”

Van rá esély, hogy Tóth Andi és Marics Peti újra összejön? Zámbó Krisztián szerint igen! Hetek óta Andi és Peti kapcsolata, majd a szakítása tartja lázban a sajtót. Csak találgatni lehet, hogy mi vezetett ahhoz, hogy egy év járás után a szétválás mellett döntöttek.

Sokan balhét vártak Andi és Peti között, ám ez elmaradt Fotó: Máté Krisztián / Bors

Csillapodtak a kedélyek

A Sztárban Sztár legutóbbi adásán minden szem rájuk szegeződött, sokan botrányt vártak, ám ez elmaradt. A fiatalok ugyan kicsit távolságtartóan, de békésen viselkedtek egymással. Úgy fest, csillapodtak az erős indulatok, amit Andi még a pénteki Instagram-videójában közvetített. Rajongók tucatjai bíznak benne, hogy az összezördülésük csak átmeneti, s szurkolnak az újrakezdésért.

Zámbó Krisztián ismerte Peti érzéseit

Nemcsak a rajongók, hanem például Zámbó Krisztián is úgy véli, hogy nem kell még temetni ezt a kapcsolatot!

„Nagyon sajnálom, hogy így alakult Peti és Andi között” – kezdett bele a Ripost-nak nyilatkozva az énekes.

„Még fiatalok, két tehetség, két szeretni való bolond, két erős egó. Nagyon lángolt a szerelmük eleinte. Mindkettejüket ismerem, mikor összejöttek, beszéltünk Petivel. Látszott rajta, hogy teljesen odavan Andiért, azt mondta nekem, hogy nagyon egy húron pendülnek" – emlegette fel Krisztián. Az énekesnek legalábbis bejött, hogy nem engedte el örökre Zsuzsika kezét a szakításuk után. Bár néhány hete még arról beszélt, hogy kapcsolatuknak végleg vége, nemrég egy filmpremieren már csókolózni látták őket, s azóta közösségi oldalaikon is egyértelművé vált, hogy újra egy párt alkotnak.

Nekik sikerült túllendülni a válságon. Vajon Andiék is így járnak? Fotó: Kunos Attila / Bors

Van esély a folytatásra?

Krisztián a Ripost-nak azt is leszögezte Andiék nyilvános szakításával kapcsolatban:

„Azt nem tudhatjuk, hogy a színfalak mögött valójában mi történt velük. A média szétcincálta őket, ez nem is kérdés. Ezt át tudom érezni" − utalt saját esetére Zsuzsikával. − „Velünk is ezt tette a média, de vissza tudtunk találni egymáshoz. Meg van rá az esély, hogy ha elül körülöttük a felhajtás, akkor ahogy mi Zsuzsival, úgy ők is egymásra találnak még" − vélekedett Krisztián.