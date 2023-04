Megismétlődhet a történelem: Oláh Ibolya újra lecsúszik az első helyről?

Vasárnap dől el, ki nyeri meg a Sztárban Sztár kilencedik évadát. A döntőben Gubik Petra, Schoblocher Barbara, Oláh Ibolya és Valkusz Milán küzd meg az ország legsokoldalúbb énekese címért.

A legfurcsább azonban, hogy Oláh Ibolya 2004-ben már állt hasonló szituációban a TV2 stúdiójában. Ugyanis 19 évvel ezelőtt Tóth Verával volt versenyben a Megasztár első szériájának a döntőjében. Akkor a nézők Ibolyát csak a második helyre sorolták. Bár az énekesnő a válogató során olyan neves zenészéket, mint Presser Gábor nyűgözött le jellegzetesen rekedtes hangjával, ez kevés volt a győzelemhez.

Vajon megismétlődhet a történelem és Ibolya megint csak a második lesz?

2004-ben csak a második helyen végzett. Vajon most sikerül győzedelmeskednie? Fotó: Bors

Kommentelők kritikái

Közel két évtizeddel később ismét egy zenei műsor döntőjében láthatjuk Oláh Ibolyát. A Sztárban Sztár 9. évadában hatalmas meglepetés volt az énekesnő visszatérése a TV2-höz és sokakban előjöttek a régi emlékek. Főleg úgy, hogy azért Ibolya viselkedése most is sokszor szembetűnő. A vasárnapi elődöntőben is nagyon furcsán viselkedett, amikor Till Attila kihirdette a napi győztest. A kommentelők azonnal nekiugrottak.

Olyan furcsa nekem Ibolya... Én nagyon kedvelem őt, és a hangjáért is odáig vagyok, de még nekem is szemet szúr, amit a műsorban csinál. Amikor Tilla elmondta, hogy ő lett a napi győztes, azt sem tudta, hogy hol van. Mintha fejben egy másik világban lenne. Próbálok erre magyarázatot keresni, de egyszerűen nem megy…

– írta egy kommentelő a műsort látva, akivel egyébként többen is egyetértettek.

Fotó: Máté Krisztián/Bors

Azonban nagyon sokan a védelmükbe vették kedvencüket és támogatásukról biztosították Ibolyát.

„Neked kellett volna elénekelni Karády Katalint..., de most is nagyon jól sikerült a produkciód” – írta egy másik hozzászóló.

Bár többen is negatív kritikával illetik az interneten, és a hét adás alatt sokszor kilépett a komfortzónájából, mégis temérdek szavazatot kap Ibolya. Többek között ezért is lehetett már többször napi győztes az énekesnő. Valkusz Milán mellett Oláh Ibolya az, aki rengeteg telefonos és applikációs szavazatot kap, köszönhetően népes rajongótáborának.