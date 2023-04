Kiderült, mi III. Károly irigyelt fittségének titka

A brit történelemben nincs király, akit III. Károlynál idősebb korban koronáztak volna meg, azonban az uralkodót senki nem tartja beteges aggastyánnak –, ebben pedig komoly munkája van. III. Károlyról közismert, hogy mániákus rendet követel meg a beosztottjaitól, különleges szokásait kötelező mindenkinek tiszteletben tartani, de az egészsége érdekében önmagával szemben is ilyen kíméletlen következetességet vár el – írja a Mirror.

Fotó: AFP

A király egyetlen reggel sem hagyja ki a tornát, ráadásul nem is amolyan látszatmozgást végez: a kanadai légierő által kifejlesztett 5BX fitneszedzéssel indulnak a reggeljei. A 12 perces gyakorlatsor tartalmaz többek között fekvőtámaszokat, felüléseket, nyújtást és helyben futást is, amelyet a 74 éves Károly sosem mulaszt el. Ha pedig Balmoralban jár, mindig szakít időt egy hosszú, kiadós sétára a lápvidéken –, de a túrázást igyekszik máskor is beleszorítani a programjába.

Korábban a lovaspólónak is szívesen hódolt, ám több sérülés is megakadályozta abban, hogy folytassa a sportot: törte már el a karját, kellett összeölteni az arcát, egy alkalommal pedig olyan súlyosan megsérült a háta, hogy hosszú ideig ülni sem tudott.

Az étkezés terén is ugyanez a szigor jellemzi az Egyesült Királyság legújabb királyát, ugyanis saját bevallása szerint örök harc számára, hogy megőrizze 72 kilós testsúlyát, és egy dekával se menjen se alá, se fölé. Ennek érdekében a reggelijét gyümölcsökből, magvakból, diófélékből, lágytojásból és egy csésze teából állítják össze a szakácsai, majd délután 5 óráig III. Károly egy falatot sem eszik. Ekkor jöhet néhány szendvics és sütemény, és természetesen az elmaradhatatlan tea. Egyes szivárogtatók szerint a két étkezés között a király vizet sem iszik, nehogy meg kelljen szakítani a feszes programját mosdólátogatásokkal. Még walesi hercegként az 1970-es években Károly a vegetarianizmus gondolatával is kacérkodott, de végül csak korlátozta a húsfogyasztását: heti két napon hagyja el a húsfélék és halak fogyasztását.

Amennyire csak teheti, III. Károly a banketteket is kerüli – ezekre az eseményekre ugyanis véleménye szerint jó előre elkészítik a felszolgált ételeket, amelyek aztán akár egy napon át is ott állnak a tálalón. Márpedig az ételmérgezéstől annyira tart, hogy az utazásaira is mindig magával viszi a saját szakácsát, valamint a bármixerét és orvosát is.