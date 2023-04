Hűtlenség vezetett a sztárpár válásához

Mindenkit meglepett Klajkó Szandra és Veréb Tamás tavalyelőtti bejelentése: hét év együtt töltött idő után szakított a pár. Közleményükben a döntésük okáról nem beszéltek, csak annyit árultak el, küzdöttek a kapcsolatukért, melyet végül nem sikerült megmenteni. A táncos-énekesnő Túlélem én című legújabb dala viszont igen beszédes, a sorok között olvasva körvonalazódik a válasz a nagy kérdésre, miszerint mi állhatott a válásuk mögött. Nos, a dalszöveg alapján lehet következtetni: hűtlenség okozta a kapcsolatuk végét. A Bors a klip megjelenését követően kérdezte az énekesnőt, aki a lap észrevételét ugyan nem erősítette meg, de az igazság, még ha burkoltan is, kivehető a szavaiból.

Nemrég a Túlélem én című dalhoz a klipet is leforgatták Fotó: Klajkó Szandra

Bizony, mindenkit elárultak az évek alatt, de túléltük, ahogyan a dal is mondja. A művészet csodás a feldolgozásra. Két hosszabb kapcsolatom volt és mindkettő így végződött.

„Azt tapasztalom, hogy nagyon sok a szétválás, és a felelősségvállalás kevés. Én a hosszú kapcsolatok híve vagyok és a tartalomé. Biztosan nem véletlen, hogy a környezetemben is sok hasonló megélés van. Hiszen, ha valaki nem tesz le bizonyos mintákat, akkor azt viszi a következő kapcsolatába és folyamatosan ismétli az eseményeket. Az is, akit megcsalnak, és az is, aki megcsalja a másikat. Mint valamiféle bevált recept, ami valójában senkinek sem jó” – nyilatkozta.

Mozso és Szandra néhány hónappal ezelőtt kezdett el dolgozni az első közös projekten

Fotó: Klajkó Szandra

Szandra néhány hónappal ezelőtt épp a Borsnak mesélte el, hogy a válása után új életet kezdett, újraépítette önmagát és elsősorban a karrierjére koncentrál.

Vannak nehezebb időszakok, a zene gyógyír és mindig előrevisz, egy csoda. Gondoltunk egyet, pont egy időben a világgal, ahol most kimondják ezeket a dolgokat az előadók és nem kendőzgetnek.

„Amíg nincs feldolgozva, nincs változás, viszi tovább mindenki a »rossz« mintát, ahogy említettem, de most valami változik és ehhez a hullámhoz érdemes annak csatlakozni, akinek tényleg dolga van vele, nem csak azért, mert ez a trend. Nagyon kellemetlen, hogy emberek próbálják belenyomni magukat szerepekbe, hogy »trendik« legyenek. De attól hitelesek nem lesznek” – mondta a fiatal énekesnő, aki arról is beszélt, új dalának mondanivalójával komoly célja volt.

Szeretném, hogy hitet és erőt adjon mindenkinek az újrakezdéshez, minden szinten.

„Na meg persze, hogy mindenki nagyokat bulizzon rá, engedje el magát. Hamarosan találkozunk a bulikban és a Szandra & the Ghost felrobbantja a házat! Táncolni ér!” – fűzte hozzá mosolyogva.