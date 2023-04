G.w.M botrányt okozott, kiderült, mire készül Gubik Petra

Hiába volt húsvétkor a Sztárban Sztár döntője, rengeteg embert szegezett a családi vacsora helyett is a képernyők elé a műsor. Sőt az olvasottsági számok alapján úgy tűnik, hogy a hét további részében is téma maradt a TV2 sikershow-ja, hiszen az olvasóink imádták a Sztárban Sztárról szóló cikkeinket az elmúlt napokban is.

Leginkább az érdekelt mindenkit, hogy a finálé utáni buliról miként és mikor távozott a ValMar két tagja, Marics Peti és Valkusz Milán.

Gubik Petra nem véletlenül nyert, óriási rajongótábort szedett össze a műsor ideje alatt, így mindenki tudni akarta, hogy milyen projektbe kezd a döntő után, és ezt a Metropolból meg is tudhatta mindenki.

Fotó: Bánkúti Sándor

Már természetesnek mondható, hogy nem telt a hét G.w.M okozta felháborodás nélkül, ugyanis a rapper a terhes felesége, Kulcsár Edina mellett dohányzott az ágyban, amiről felvétel is készült.

Nemcsak a Sztárban Sztár volt elképesztően nézett, hanem a Zsákbamacska is az, aminek háziasszonya, Pap Dorci elárulta, hogy visszatér táncolni, és nem is akárhogyan.

A hét egyik legszomorúbb híre pedig az volt, hogy váratlanul elhunyt Csepregi Éva egykori párja, fia, Heatlie Dávid édesapja. A tragédia az énekesnőt és a zenészt is összetörte lelkileg.