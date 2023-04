Gubik Petra összeállt a zenei ikonnal – mi lesz ebből?

Sziámi és Bérczesi Robi olyan koncertet hozott tető alá, mint még soha

„Egy éven keresztül mindennap megosztok veletek egy dalötletet, amelyekre várom a megzenésített változatokat – ez a Napidal Sziámival 365+1 projekt” – hirdette meg Müller Péter Sziámi 2021-ben, és a beküldött dalokból rendszeresen be is mutatott jó néhányat. Ilyen módon tulajdonképpen bárki a szerzőtársává válhatott.

„Több mint 1100 dal született, alkotótársam lett vagy 300 zeneszerző, de küldött dallamokat sok amatőr fiatal és komoly zenekar is” – számolt be az eredményről a Borsnak Sziámi. – Az egyik kiemelkedő alkotótárs Bérczesi Róbert volt, és olyan zenekart kerestünk, amelyik megfelelő színvonalon elő is adja a dalokat, ez lett végül a HIPERKARMA.

Az április 19-i koncerten 22 új dalt mutatnak be, és nemsokára megjelenik mind a 365+1 dalszöveg könyvben is. Müller Péter Sziámi és Bérczesi Róbert közös szerzeményeit az együttes kíséretében olyan énekesek tolmácsolják, mint Péterfy Bori, Beck Zoltán, Leskovics Gábor, Lovasi András, Meszes Balázs Meszka, Molnár Tamás és maguk a szerzők. Lesznek különleges vendégek is, például Kirschner Péter a Sziámi AndFriendsből, hogy még kik, az legyen meglepetés.