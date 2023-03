Soha senki nem csinált még ilyen koncertet, mint Müller Péter Sziámi és Bérczesi Robi

A zenélésen és szövegíráson kívül a közösségépítéshez ért legjobban Müller Péter Sziámi. Valamikor ebből indult a Sziget, és most ebből nőtte ki magát a NAPIDAL Sziámival, amit április 19-én az Akvárium Nagyhallban egy HIPERKARMA nagykoncert koronáz meg.

„Egy éven keresztül minden nap megosztok veletek egy dalötletet, amelyekre várom a megzenésített változatokat – ez a NAPIDAL Sziámival 365+1 projekt” - hirdette meg Müller Péter Sziámi 2021-ben, és a beküldött dalokból rendszeresen be is mutatott jónéhányat. Ilyen módon tulajdonképpen bárki a szerzőtársává válhatott - írja a Ripost.

Fotó: Jámbori Tamás / Vas Népe

„A projekt abból a végtelen nyitottságból származik, ami eddig is jellemezte munkásságát és olyan példát mutat, amire most a legnagyobb szüksége van az alkotó közösségnek” - írták róla az artisjus.hu oldalon,, amikor elnyerte Az Év könnyűzenei produkciója díjat. Az elején tizenöten csatlakoztak, egy évvel később már több mint kétezren voltak. Az összegyűlt dalokból már megjelent több nagylemez, ezek közül kiemelkedő Gubik Petráé, Schwenk Andrásé és a közel száz dalt megzenésítő, átütő tehetségű Bérczesi Róberté, aki most dolgozik a másodikon., ami májusban kerül a közönség elé.

Több mint 1100 dal született, alkotótársam lett vagy 300 zeneszerző, de küldött dallamokat és komplett hangszerelt felvételeket, sőt, klipeket is sok kezdő és közismert szerző és zenekar is

- számolt be az eredményről a Ripostnak Sziámi. - "Az egyik legkiemelkedőbb alkotótárs Bérczesi Róbert volt, és vele olyan zenekart kerestünk, amelyik megfelelő színvonalon elő is adja a dalokat. Végül saját csapata, a HIPERKARMA mellett döntöttünk."

Az április 19-i koncerten az Akváriumban 22 közös dalt mutatnak be, és az eseményre A legjobb játék címmel megjelenik mind a 365+1 dalszöveg könyvben is.

A teljes cikket ide kattintva éred el.