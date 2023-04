"Embert próbáló volt" – Érzelmes interjút adott Gubik Petra, a Sztárban Sztár győztese

Boldogabb már nem is lehetne Gubik Petra, aki történelmi sikert aratott vasárnap este, ő a Sztárban Sztár évadainak első női győztese. A tehetséges színésznő mögött nagyon kemény hetek állnak, de húsvét hétfőn a Mokka tévéfelvétele után beült kocsiba és hazautazott a szüleihez feltöltődni.

Gubik Petra történelmet írt a Sztárban Sztárban Fotó: Markovics Gábor / Bors

„Végig fogom gondolni mi történt”

Gubik Petra szerint mentálisan és pszichésen is megterhelő volt az elmúlt nyolc hét. Miközben szinte minden nap a Sztárban Sztárra próbált, a színházban futó darabjai voltak, sőt premiere is volt és egy új darabot is próbálni kezdett. Voltak is holtpontjai, de mindig volt honnan töltekeznie. A döntőben először Keresztes Ildikó bőrébe bújva énekelt hatalmasat Takáts Tamással, majd Siaként varázsolt el mindenkit – írja a Bors.

Mindig arra összpontosítottam, hogy az adott figurát minél hitelesebben leutánozzam, és az ő hangján valahogy a nézőkhöz eljussak

– mondta győzelme után Gubik Petra. – Igyekeztem, amikor olyan produkcióm volt, hogy lehetőségem volt egy kicsit drámai vénát is villantani, akár teljesen elváltoztatott külsővel és hanggal, igyekeztem megfogni és átadni, amiről a dal szól. Ez egy nagyon komplex verseny, mindenre figyelni kell, a hangi sajátosságokra. Nem olyan egyszerű, mert hogyha férfi volt az eredeti előadó, az kicsit nehéz, de egyébként azt is meg lehetett oldani, csak tényleg nagyon nagy koncentrációt igényelt ez az egész nyolc hét. Most majd végig fogom gondolni, hogy mi történt így az elmúlt nyolc hét alatt, mert azért ez nagyon tömény volt!

„Nekem ez lesz a legszebb pihenésem”

Petra a döntő hetében mondta: a stúdióban a kedvese szurkolt neki, a szülei, családja otthon, Ajakon, a tévé előtt izgultak érte.

„Tényleg sokszor embert próbáló volt! Ez a verseny leginkább sokszor pszichésen és mentálisan is megviselt. De végre haza tudunk utazni a szüleimhez. Már várnak, sonka, sárga túró, tojás, minden van. Nekem az lesz a legnagyobb pihenés, hogy az ő közelségüket érezhetem majd!"