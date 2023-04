Fotó a celláról: itt töltheti börtönbüntetését Galambos Lajos

Galambos Lajost a bíróság 3 év 6 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte, amit a zenész a minap kezdett meg a baracskai börtönben. A trombitaművész eredetileg február 15-én vonult volna be, ám egészségi állapotára hivatkozva halasztás kért, de mindhiába. A bíróság elutasította kérelmét, ekkor vált biztossá, hogy hamarosan el kell búcsúznia a szabadságától.

Fotó: Szabolcs László

Korábban Kecskeméten kezdte volna meg a börtönbüntetését Galambos Lajos, de azóta eltelt két hónap, és a bv azt a szakmai döntést hozta, hogy Baracskára kell mennie. Feltehetően itt volt hely a befogadására

– magyarázta dr. Csontos Zsolt, a zenész ügyvédje a Borsnak, a lap pedig utánajárt, 2023. április 25-étől hol tengeti mindennapjait Galambos Lajos.

Ilyen cellában töltheti a börtönbüntetését Lajcsi (Fotó: Pesti Tamás / FEOL)

A trombitaművésznek büntetési ideje végéig helyet biztosító baracskai intézmény alig három éve óriási felújításon is átesett. A FEOL körbejárta akkor az intézményt, melyben három-, illetve hatfős zárkákat alakítottak ki. Mint kiderült, a berendezéseket, szükséges eszközöket mind a büntetés-végrehajtási intézetek vállalkozásaiban dolgozó elítéltek készítették, s a zárkákban televízió is helyet kapott.

Az intézményben a fogvatartottak többféle program közül is választhatnak. A bv honlapját böngészve olvashatunk arról, hogy a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet korábban péktanfolyamot is meghirdetett, emellett színielőadásokat és műveltségi vetélkedőket is szerveztek – írja a Bors.