Férjének üzent? Komoly választás előtt állhat Király Viktor felesége

Év elején bombaként robbant a hír, hogy válságba jutott Király Viktor házassága! Azt már korábban is lehetett sejteni, hogy valami nincs rendben a szerelmesek között, hiszen hirtelen eltűntek a közös fotók, és már nem is mutatkoztak egymás társaságában, sőt, az a pletyka is felreppent, hogy Anita a kisfiukkal együtt elköltözött. Bár eleinte tagadták, hogy bármi problémájuk lenne, végül Viktor megtörte a csendet... Az ismerősök szerint a helyzet főként az énekest viselte meg, nagyon maga alá került, hiszen csak alkalmanként láthatta a kis Kolent. Az utóbbi időben azonban váratlan fordulat következett be...

Fotó: TV2

Viktor születésnapján egyértelmű jelét adták annak, hogy dolgoznak a kapcsolatukon, Anita ugyanis meglepte őt egy törökországi úttal. Az énekes akkor az Insta-sztorijában mutatta meg, hogyan vízipipáznak összebújva egy török vendéglátóhelyen, a minap pedig már együtt néztek óvodát a kisfiuknak. Ennek fényében nagyon furcsa Anita legutóbbi posztja, ami azt sugallja, komoly választás előtt áll. Vajon a házasságára gondolhatott?

Mindenkinek adódik egy olyan pillanat az életében, amikor választás előtt áll. Amikor tudja, hogy lesz előtte és utána, és az a bizonyos pillanat vízválasztó

- olvasható a fotón, azonban azt csak Anita tudhatja, kinek szól ez az idézet...

A szakértő szerint van esély a békülésre

Droppa Éva családterapeutát a Bors arról kérdezte, hogy van-e esély arra, hogy rendbe jöjjön a sztárpár házassága a közösségi médiában látottak alapján. Válasza adhat némi reményt azoknak, akik hasonló cipőben járnak, azonban felhívta a figyelmet a kapcsolatok buktatóira is.

Minden kapcsolatot meg lehet menteni, csak időben el kell kezdeni.

Ha a problémák felszínre törnek, például általánossá válnak a veszekedések, feszültebb lesz a hangulat, akkor bizony be kell látni, hogy valami elromlott. Szerencsére erre is van ellenszer... Folyamatosan kell dolgozni a kapcsolaton, minden nap tenni kell a másikért. Elengedhetetlen a kölcsönös tisztelet és szeretet, illetve a kompromisszum. Ha ezek nincsenek meg, és egy kapcsolat alapkövei hiányoznak, akkor nem valószínű, hogy van visszaút abból a bizonyos hullámvölgyből. Ellenben aki időt és energiát nem sajnálva tesz a másikért, és nem csak a szőnyeg alá söprögeti a gondokat, abszolút van esélye, hogy ismét harmonikus kapcsolatban vagy házasságban éljen – mondta a Borsnak a családterapeuta