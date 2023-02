Elköltözött a felesége Király Viktortól: a zenész teljesen maga alatt van

Korábban már mi is foglalkoztunk vele, hogy Kucsera Gábor és Tápai Szabina után egy újabb ismert hazai házaspár kapcsolata kerülhetett válságba Király Viktor és kedvese, Anita személyében. A házaspár eddig tagadta a szakításukról szóló híreket, most azonban a szeretlekmagyarorszag.hu arról számot be, hogy az énekestől elköltözött a felesége és a kisfia is.

Király Viktor és felesége egyelőre külön utakon folytatják Fotó: Metropol

Az oldal szerint Király Viktor nagyon maga alatt van a helyzet miatt, a pár egy ismerőse azonban úgy gondolja, hogy van még esély arra, hogy helyrehozzák a dolgokat, ehhez azonban közös nevezőre kellene jutniuk.

Viktor még reménykedik abban, hogy sikerül megoldaniuk a problémáikat, és visszaszerezheti a feleségét, mert számára a család az első. A fiukat, Kolent igyekeznek a lehető legnagyobb egyetértésben, harmóniában nevelni, de a szülők között továbbra is feszült a hangulat, rengeteget vitatkoznak, ha nincs ott a kisfiuk

- nyilatkozta a pár egy meg nem nevezett ismerőse.

Mint ahogy lapunk is foglalkozott már azzal, hogy a házaspár hiába próbálta titkolni, hogy megromlott a kapcsolatuk, egyre többe jele volt annak, hogy a Viktor és Anita között nagyon nincsenek rendben a dolgok. A lap szerint például az is árulkodó volt, hogy Király Linda egy ideje már nem kedvelte a sógornője bejegyzéseit, sőt ki is követte őt.