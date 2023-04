Erre senki sem számított! Elveszett rokonát találta meg Szabó Zsófi

Ki gondolta volna, hogy az interneten botlik majd az egyik rokonába Szabó Zsófi?! A csinos tévés éppen a Redditet olvasgatta, mikor meglátta az egyik poszt alatt Dorottya kommentjét, aki azt állította, hogy Szabó Zsófi egy távoli hozzátartozója. A bejegyzésből az is kiderült, hogy még sosem találkoztak, azonban a kommentelő nagymamája és a műsorvezető édesapja unokatestvérek voltak.

Fotó: Szabolcs László / Bors

Az interneten találta meg rokonát Szabó Zsófi

Szabó Zsófi a rokonom, de még sosem találkoztam vele. Nagymamám unokatestvére volt az apukája

– olvasható a Redditen egy hozzászólásban, ami alatt egyszer csak felbukkant Zsófi is. Valószínűleg a kommentelő is meglepődhetett, hiszen a műsorvezető jelezte, hogy vegyék fel a kapcsolatot, a beszélgetésből pedig úgy tűnik, hogy ez meg is történt. Azt viszont, hogy tartják-e a kapcsolatot, vagy a jövőben esetleg találkoznak majd, nem tudjuk, ellenben az biztos, hogy ez egy nagyon kedves gesztus volt Zsófitól, akiről mostanában vélt vagy valós pasiügyei miatt pletykálnak a neten.

Fotó: Reddit

Zsófi azonnal jelentkezett Dorottyánál

Híres férfiakkal hozták hírbe

Miután felbontotta a jegyességét Shane Tusuppal, több hírességgel is szóba hozták Zsófit. Többek között fiatal kollégájával, Miller Dáviddal is, akivel bizony számtalanszor került félreérthető helyzetbe. Először is, nagyon jól működik köztük a kémia, valósággal szikrázik a levegő, mikor együtt dolgoznak. A rajongók fantáziáját azonban igazán az indította be, amikor a műsorvezető egy szívecskét küldött társának, ebből már sokan arra következtettek, hogy itt valóban több lehet munkakapcsolatnál. Egészen addig, míg Zsófi élő adásban alázta meg Dávidot...

Ám nem ő volt az egyetlen, akinek a neve felmerült. Alig pár hete új vezérrajongója akadt a műsorvezetőnek, aki minden egyes bejegyzése alatt feltűnt egy-egy lájk formájában. Ez azért érdekes, mert nem egy ismeretlen férfiről van szó, hanem Bókay Gergőről, akit Weisz Fanni, valamint Nádai Anikó expárjaként is ismerhetünk. Ha ez még nem lenne elég, a sorba beállt a magyar válogatott sztárja, Szoboszlai Dominik is, akivel az éjszakában kapták le Zsófit. Ez pedig már elég volt ahhoz, hogy beinduljanak a találgatások.

Ellenben a csinos tévés továbbra is azt hirdeti, hogy nagyon jól megvan egyedül...