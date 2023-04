Árulkodó fotó készült Vajna Timi állapotáról

Éttermi fotó árulkodik Vajna Timi állapotáról! Andy Vajna özvegye évek óta küzd az anyaságért, ami úgy tűnik, még mindig nem adatik meg neki!

Amerikában érzi magát jó kezekben

A csinos üzletasszony évek óta Amerikában él, tavaly az állampolgárságot is megkapta. Ez nagy segítség neki az álma eléréséhez, miszerint hamarosan édesanyává válik. Mivel idáig természetes úton nem járt sikerrel, különböző orvosi beavatkozásoknak vetette alá magát, s elmondása szerint a helyi klinikákon a legjobb kezekben van. Timi, hogy a sorstársait vigasztalja és biztassa, kendőzetlen őszinteséggel vall a megpróbáltatásairól: felfedte azt, ami egy nő számára talán a legtragikusabb élmény: a vételését, de hormonkezeléseiről is őszintén vallott. Tegnap azt is megmutatta követőinek, hogy infúziót kap, hogy regenerálják a sejtjeit, így a petesejtjeit is.

Timi speciális kezelést vállalt be leendő magzatja érdekében. Fotó: Instagram Story/Vajna Timi

Nyers halat szolgáltak fel neki

Este viszont olyan képet tett közzé, amiből a részletekre figyelő szemlélőknek leszűrhető: még mindig nem adatott meg neki a csoda. Az étteremben ugyanis, ahová baráti társaságával ment, csupa nyers halat tartalmazó ételt szolgáltak fel. Mint tudott, a várandós nőknek nem ajánlott, mondhatni tiltólistás a nyers húsok és halak fogyasztása, ugyanis a rajtuk lévő baktériumok, vírusok, esetleg férgek veszélyeztethetik a várandóságot.

A drága étterem specialitása nyershalas ételekből áll össze, ha Timi is evett belőle, gyanítható, hogy még nincs áldott állapotban. Fotó: Instagram/Vajna Timi

Párkapcsolati állapotát titkolja

Míg Timi a teherbe esésért folytatott küzdelemről nyíltan vall, a párkapcsolatát annál jobban titkolja. Csak találgatni lehet, hogy egy párt alkot-e még vőlegényével, Zoltánnal. Timi ugyanis időről időre gyanús tartalmakat oszt meg a közösségi oldalán, január elején például az egyedüllétről hozott egy szép idézetet, de megcsalásról is posztolt nem olyan régen.