Váratlan fordulat történt a Zámbó Jimmy miatt kirobbant celebháborúban

Újabb fontos fejezetéhez érkezett Alekosz és Peter Srámek háborúja, ami épp a forradalom napján, március 15-én robbant ki, méghozzá Zámbó Jimmy miatt. A Való Világ egykori szereplőjét ugyanis teljesen elvarázsolta a Jimmy életéről szóló minisorozat, és szemet szúrt neki, hogy Peter Srámek nem is olyan régen megvette Jimmy legendás Mercedesét.

Nagyon elfajult Alekosz és Srámek háborúja (Fotó: Facebook)

Nos, Alekosz szerint a legendás járgánynak inkább egy csepeli múzeumban lenne a helye, szerinte nem helyénvaló, hogy a fiatal énekes minden fellépésére azzal gördül be, kissé magát is királyi szerepbe helyezve.

Persze Srámek válaszára sem kellett sokáig várni, az énekes produktum nélküli embernek nevezte a hellén celebet és elküldte őt melegebb éghajlatra. Ám itt még nem állt meg a háború, sőt! Ekkor robbant ki igazán.

Történt ugyanis, hogy Alekosz elmondása szerint Srámek menedzsere még felhívta, sőt feljelentéssel is fenyegette őt telefonon.

„Valósággal sokkot kaptam, nagyon meglepett a menedzser stílusa. Vagyis a stílus hiánya. Proletár volt, rendkívül közönséges. Gyakorlatilag az édesanyámat emlegette és f*szszopónak titulált. Én lenézem, megvetem, elítélem az ilyesmit. Hozzá kell tennem, hogy egyben rettentő amatőrnek is tartom, hogy egy sajtóban, showbizniszben dolgozó illető így nyilvánul meg. Azzal is fenyegetőzött, hogy feljelent a rendőrségen. Erre persze visszakérdeztem, hogy milyen alapon? A rendőrségnek mi a kompetenciája ebben az ügyben? Erre ahelyett, hogy tárgyilagosan megmagyarázta volna a dolgot, még intenzívebben kezdett el pocskondiázni. Persze, hiszen az állítását nem tudta semmivel alátámasztani. Én a véleményemet vissza nem vonom, de kész lettem volna normális emberi stílusban kommunikálni. Ő erre alkalmatlan volt. Három percig pocskondiázott, bukott biztonsági őrnek nevezett, majd rám tette a telefont” – mesélte Alekosz a Ripost-nak.

Majd Jimmy egyik rokona is beszállt a verbális adok-kapokba.

„Őszintén vallottam a Facebookon a Peter Srámek menedzsere és a köztem lévő konfliktusról, amit szerintem felnőtt, intelligens emberek módjára is meg lehetett volna beszélni. Erre ő képtelen volt. A bejegyzésemet követően keresett meg Jimmy egyik rokona, akit nem szeretnék nevesíteni. A lényeg, hogy teljes mértékben kiállt mellettem, sőt, döbbenetes dolgokat mondott a menedzserről.”

Állítása szerint a Zámbó-családnak már többször volt konfliktusa az illetővel, épp a minősíthetetlen stílus miatt, amit jómagam is sérelmeztem.

„Azt is megtudtam, hogy ezt szóvá is tették neki, ám semmilyen változást nem sikerült elérniük. Ez itt már nem is Peter Srámekről szól, sokkal inkább a menedzserről” – árulta el Alekosz a Borsnak.