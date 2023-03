Sztár lett G.w.M édesanyja! Valériát tízezrek követik - Videó

Kezdhet aggódni G.w.M, ugyanis édesanyja könnyen a babérjaira törhet! A 44 éves Valéria mindennapjait több ezer ember követi, nemrég pedig elindította saját TikTok-oldalát is, ahová rendszeresen tölt fel főzős tartalmakat. Már most közel 11 ezren rajonganak érte, ám úgy tűnik, ez még csak a kezdet...

TikTok sztár lett G.w.M édesanyja, Valéria (Fotó: TV2 / Bors)

A tinik kedvence

Valériáért nem csak a saját korosztálya rajong, a fiatalok is előszeretettel figyelik és tanulnak a videóiból. Jelenleg tízezren követik őt a TikTokon, s mint kiderült, másfél millióan látták a tartalmait az előző hónapban. Ám nem csak a számok igazolják, a rajongók is rendszeresen jegyzik meg, mennyire hasznos a csatornája. Sőt, valaki olyannyira kedveli Valériát, hogy még az anyósának is elfogadná.

"Annyira jókat főzöl, szuper ötleteket adsz!" - írta valaki.

Tök aranyos vagy, hogy megosztod ezeket velünk. Egyébként bocsi a kérdésért, de Edinával is szoktál együtt főzni? Én nagyon örülnék egy ilyen anyósnak

- kedveskedett egy tinédzser lány, ám mindezek ellenére a fiatal nagymama a helyén kezeli az ismeretséggel járó felhajtást. Magánéletét tabuként kezeli a nyilvánosság előtt, de néha-néha azért megmutatja unokáit, sőt, párszor G.w.M-mel is a kamera elé állt.

A nézők már ismerhetik

Alig pár hónapja G.w.M szerepelt a Hal a tortán című műsorban, ahol Valéria is vendégeskedett. Miután a rapper férfiasan bevallotta, hogy még egy zacskós levest sem készített el soha, elkélt neki a segítség. Felesége, édesanyja és imádott nagymamája intézte a bevásárlást, főzést és még a tálalást is. G.w.M mentségére szóljon azonban, hogy a műsor kedvéért kipróbálta, milyen érzés megmosni egy paradicsomot, sőt, még egy szelet húst is bepanírozott.

Példaképként tekint rá G.w.M

A népszerű zenész sosem titkolta, édesanyja fontos szerepet tölt be az életében. Ő az egyik példaképe, és ha egy kis lelkifröccsre van szüksége, akkor is mindig hozzáfordul.

"Anyukám az egyik példaképem. A mi kapcsolatunk nagyon szoros... Olyan mély beszélgetésekbe tudok vele keveredni, amit egyébként nem biztos, hogy egy fiú gyermek az édesanyjával osztana meg" - fogalmazott a rapper Mága Jennifer Sztárok az életemből című műsorában, ám egy meglepő megjegyzést is tett édesanyjára.

Anyám kemény asszony, hiába mosolygós, én nagyon féltem tőle kicsinek. Ha férfi lenne, szerintem kidobó lenne!

- tette hozzá a rapper.