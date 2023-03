Nem semmi! Félmillióért hirdeti magát a Fekete Vonat zenésze

A Fekete Vonat tehetséges rappere sosem csinált titkot abból, hogy bizony az anyagi helyzete nem túl rózsás. Elég csak arra gondolnunk, amikor január 7-én újra összeállt a népszerű trió egy Aréna-koncertre, azonban a várva várt siker elmaradt, vele együtt pedig a busás bevétel is. Nem sokkal később az is kiderült, hogy Beat annyira padlóra került, hogy egy munkásszállón húzza meg magát, de még ekkor sem adta fel. Február 15-ére online koncertet hirdetett, ami végül minden próbálkozása ellenére kudarcba fulladt, ugyanis nem jött össze annyi pénzt, amennyi fedezte volna a kiadásokat. Ezután óriási gyűlölethullám zúdult Beatre, sokan csalással vádolták, mert az nem derült ki, hogy a kifizetett „jegyek” árát miképp kapják vissza a rajongók. Ezen a ponton azonban a rappernél is betelt a pohár...

Fotó: Facebook

Beat komoly árat szabott a munkájának

„Nagyon köszönöm mindenkinek, aki áldozott arra, hogy legyen lehetőségem 1 ilyen koncert megrendezésére. De nem úgy alakultak a dolgok, ahogy reméltem. Természetesen visszaküldöm mindenkinek a pénzt, amit küldött. Továbbá megkérnék mindenkit, hogy ne küldjön senki most már oda pénzt. A koncertet megtartom, ha úgy alakul… és akkor közben lesz becsületkassza. De nem így terveztem… Azt írják, hogy becsaptam az embereket… meg hogy leléptem a lével… Én itt vagyok most is, mint mindig” – fakadt ki Beat, ám úgy tűnik, még mindig nem találja a megoldást anyagi problémáira.

Félmilliós együttműködés

Kétségkívül Beat nevéhez rengeteg sláger fűződik, olyanok is, amikből elmondása szerint mások húznak hasznot, ám még így is akadnak olyanok, akik kihasználják. Ezt megelőzve komoly döntést hozott a rapper, hogy megelőzze a korábbi visszaéléseket. Aki szeretne vele együttműködni vagy dalt íratni, azoknak mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk.

„Ezt azoknak üzenem, akik »feat-elni« szeretnének velem… vagy dalt íratni. Félmillió forint az ára! Tehát, ha nincs minimum 500 000 forintod erre a célra, akkor ne is írj rám! Valószínű, hogy sokan nem fognak felkérni, de így oltani se, hogy így bátya… úgy bátya… a zseb meg üres! Ja… És még mielőtt bárki ideírná, hogy az én zsebem sincs túl teli… Annak mondom: De én nem is túráztatok senkit, hogy pénzért rap-eljen velem” – fogalmazott Beat.

Bárhogy is alakultak a dolgok, a tehetségét nem lehet megkérdőjelezni. Bár tény, hogy a félmillió forint igen borsos ár, de ha belegondolunk, hogy egy tökéletes dallal vagyonokat lehet keresni...